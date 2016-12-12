Навальный будет доказывать сфабрикованность дела «Кировлеса»

Сегодня в Ленинском суде Кирова блогер Алексей Навальный заявил, что не признает своей вины в растрате имущества предприятия «Кировлес». Навальный подчеркнул, что дело было сфабриковано. Об этом блогер сообщил в суде после оглашения прокурором обвинительного заключения.

«Я в 2013 году сказал, вы мне не дадите соврать, что мы докажем, что ваше дело полностью сфабриковано и вам будет стыдно. И сейчас я снова могу сказать то же самое. Вы бы хоть одно слово в обвинении поменяли», — обратился Навальный к прокурорам, передает ТАСС.

Подсудимые и их адвокаты заявляют, что гособвинители в точности повторили обвинительное заключение, которое было оглашено ими на прошлом судебном процессе, по которому Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что право Алексея Навального и Петра Офицерова на справедливое судебное разбирательство было нарушено.

«Нет никаких доказательств, что я вообще связан с ООО «Вятская лесная компания», а Офицеров тут вообще случайный человек. Все в этом зале отлично понимают, почему проходит дело «Кировлеса». Да потому что тяжкое преступление отнимает у меня избирательное право», — добавил Навальный.