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СМИ: глава МВД Украины Аваков подал в отставку и находится за границей

Причиной такого решения, по словам экс-депутат Верховной рады Олега Царева, стал трагический инцидент в селе Княжичи под Киевом, где полицейские перестреляли друг друга, приняв коллег за преступников

Спикер парламента Новороссии, бывший депутат Верховной рады Олег Царев, ссылаясь на источник в украинском правительстве, заявил, что глава МВД Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», причиной такого решения стала трагедия в поселке Княжичи Киевской области, где произошла перестрелка между сотрудниками Государственной службы охраны и спецподразделением национальной полиции КОРД, в результате которой погибло шесть правоохранителей.

По его словам, заявление было написано Аваковым еще 8 декабря.

«Сам Арсен, отгуляв на дне рождения Ляшко, на следующий день после событий в Княжичах уехал в командировку в Канаду и на Украину так и не вернулся. Заявление, хоть и было написано им лично, но передано на Украину и зарегистрировано без его присутствия», — сообщил Царев. 

Экс-депутат отметил, что в настоящее время украинские СМИ не сообщают информацию об отставке Авакова, но Царев доверяет сведениям, которые ему были предоставлены. 

Ранее сообщалось, что Аваков находится якобы в рабочей командировке в Канаде. 

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

СМИ: глава МВД Украины Аваков подал в отставку и находится за границей

Причиной такого решения, по словам экс-депутат Верховной рады Олега Царева, стал трагический инцидент в селе Княжичи под Киевом, где полицейские перестреляли друг друга, приняв коллег за преступников

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