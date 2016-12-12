СМИ: глава МВД Украины Аваков подал в отставку и находится за границей

Спикер парламента Новороссии, бывший депутат Верховной рады Олег Царев, ссылаясь на источник в украинском правительстве, заявил, что глава МВД Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке.



Как сообщает «Федеральное агентство новостей», причиной такого решения стала трагедия в поселке Княжичи Киевской области, где произошла перестрелка между сотрудниками Государственной службы охраны и спецподразделением национальной полиции КОРД, в результате которой погибло шесть правоохранителей.



По его словам, заявление было написано Аваковым еще 8 декабря.



«Сам Арсен, отгуляв на дне рождения Ляшко, на следующий день после событий в Княжичах уехал в командировку в Канаду и на Украину так и не вернулся. Заявление, хоть и было написано им лично, но передано на Украину и зарегистрировано без его присутствия», — сообщил Царев.



Экс-депутат отметил, что в настоящее время украинские СМИ не сообщают информацию об отставке Авакова, но Царев доверяет сведениям, которые ему были предоставлены.



Ранее сообщалось, что Аваков находится якобы в рабочей командировке в Канаде.