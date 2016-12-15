Российский алюминий вытеснит импортный

Правительство России утвердило план по стимулированию спроса на продукцию высоких переделов из алюминия. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручения профильным министерствам и службам проработать ряд мер в течение 2017 года, которые по консервативному сценарию приведут к росту внутреннего потребления алюминия к 2020 году на 505 тыс. т в год.

Сейчас внутренний рынок алюминия оценивается в 1,4 млн т, в том числе — около 800 тыс. т металла российского производства. Алюминиевая ассоциация ожидает роста рынка к 2020 году до 2 млн т и сокращения доли импортных полуфабрикатов с 30 до 10%.

План состоит из 11 наиболее значимых мероприятий. В частности, профильные ведомства к марту 2017 года должны доложить правительству о разработке «дорожной карты» по мерам поддержки отечественных производителей продукции из алюминия, в том числе по пересмотру действующих стандартов применения алюминия в транспорте, энергетике, машиностроении, строительстве и других отраслях. Ожидаемый результат от этих мер ожидается в виде роста потребления алюминия на 210 тыс. т в год, отмечается в документе.

Также в марте правительство ждет доклада Минпромторга и Межведомственной рабочей группы о подготовке предложений по мерам, направленным на увеличение потребления алюминия в машиностроении, авиастроении, судостроении, автомобилестроении и дорожном строительстве. В рамках этих мер ожидается увеличение потребления алюминия в машиностроении, авиа- и судостроении на 200 тыс. т в год.

На заседании правительства 8 декабря Дмитрий Медведев отметил заинтересованность в том, чтобы при государственных и муниципальных закупках приоритет отдавали российской продукции.



— Кроме того, планируется расширение применения алюминия в строительстве, транспорте, энергетике, машиностроении и будет увеличено потребление алюминия в авиа- и судостроении, а также вагоностроении, — отметил премьер-министр.

Представитель «Русала» сообщил «Известиям» о том, что компания считает для себя приоритетным именно рынок России и стран СНГ. «Мы прогнозируем, что по итогам 2016 года продажи «Русала» на рынок России и стран СНГ вырастут на 5%, до 800 тыс. т, из которых 50% придется на сплавы с исключительными характеристиками. В следующем году мы рассчитываем продать на этом рынке порядка 850–900 тыс. т алюминиевой продукции с увеличением доли сплавов до 55%», — отметили в «Русале».

— Важной задачей «Русала» является увеличение доли поставок на внутренний рынок в общей структуре продаж с 20 до 25%, а в будущем планируется довести их до показателя 50%. Это нелегкая задача, но она выполнима, и в ее решении нам помогает созданная Алюминиевая ассоциация, — сообщил представитель компании.

В Алюминиевой ассоциации уточнили, что по итогам 2016 года внутренний рынок алюминия оценивается в 1,4 млн т.



— Этот объем включает внутреннее производство из первичного и вторичного алюминия, а также импорт алюминиевых полуфабрикатов и готовых изделий, на которые приходится около 30% в общем объеме потребления. К 2020 году мы ожидаем, что объем рынка алюминиевых изделий превысит 2 млн т, а доля импортных полуфабрикатов сократится до 10%, — отметили представитель организации.

По оценкам Алюминиевой ассоциации, инвестиции межотраслевых производителей в программу развития внутреннего потребления алюминия в сфере автомобильного производства, алюминиевого проката, экструзионной промышленности, кабельной промышленности и энергетики оцениваются в сумму не менее 50 млрд рублей.

— Вопрос софинансирования проектов будет учтен в «дорожной карте», разработка которой предусмотрена планом мероприятий и предусматривает помощь российским производителям алюмосодержащей продукции. Свои предложения по «дорожной карте» ассоциация уже направила в Минпромторг России, — сообщили в ассоциации.

Алюминиевой ассоциацией сформирован план работ по разработке новых стандартов, связанных с алюминием. Ассоциация предлагает на ближайшие три года предусмотреть целевые расходы на стандартизацию с целью расширения потребления алюминия в транспорте, энергетике, машиностроении, строительстве и других отраслях. Данные предложения также направлены в Минпромторг России на рассмотрение.

В рамках трехлетнего пересмотра норм ВТО ассоциацией совместно с Минпромторгом, Минэкономразвития и ЕЭК прорабатывается вопрос по повышению пошлин на алюминиевую продукцию (прутки, профили, проволока, фольга, колеса из алюминия) с целью поддержки отечественных производителей. Экономические обоснования эффективности таких изменений направлены уполномоченным органам исполнительной власти.

Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов отмечает, что увеличение производства алюминиевого проката на территории РФ может потребовать до $2 млрд.



— В то же время можно пойти более дешевым и понятным путем — увеличивать мощности по алюминиевой экструзии для производства алюминиевого профиля строительного назначения. В таком случае затраты не превысят $1 млрд. Тем более что спрос в строительстве на эту продукцию есть и необходимо просто вытеснить зарубежных поставщиков этого проката с российского рынка, — считает эксперт.

По его словам, наиболее вероятный сценарий — не рост рынка, а вытеснение импортной продукции, которая присутствует сегодня в объеме до 700 тыс. т.



— Более реализуемыми выглядят предложения «Русала» по росту спроса на металл в кабельной промышленности на 150–180 тыс. т до 2020 года. И рост потребления в строительстве на 100–200 тыс. т за счет перехода к использованию дешевых отечественных алюминиевых окон и профилей, — отметил Худалов.

Аналитик «Альпари» Роман Ткачук считает, что в следующем году потребление алюминия в РФ начнет восстанавливаться и будет расти темпами на 1,5–2% в год. Кроме того, в этом году наметилась тенденция роста цен на алюминий, что может сделать целый ряд нереализованных проектов вновь актуальными, отметил он.