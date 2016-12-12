Московские поликлиники перешли на шестидневный режим из-за гриппа

Московские поликлиники перешли на шестидневную рабочую неделю из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщает сайт столичного департамента здравоохранения.

«Все столичные городские поликлиники (детские и взрослые) переходят на шестидневную рабочую неделю с 8.00 до 20.00 с увеличением времени приема вызовов на дом по детской сети до 17.00», — говорится в сообщении.

В городе начал работать оперативный штаб по контролю за эпидемиологической ситуацией.

Кроме того, «утвержден план поэтапного перепрофилирования коечного фонда в стационарах города Москвы в период возможной эпидемии гриппа и ОРВИ в 2016–2017 годах». Организованы дополнительные места для пациентов с ОРВИ и гриппом и реанимационные койки для пациентов с осложненным течением гриппа.

По состоянию на начало декабря 2016 года прививки от гриппа сделали более 5,76 млн москвичей, (порядка 47,4 % всего населения города), отметили в департаменте.