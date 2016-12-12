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Школьники и учителя отравились парами краски в Пермском крае

Один ребенок находится в реанимации

Массовое отравление школьников и учителей парами краски произошло в Пермском крае в одной из школ. В учебном заведении учится 375 детей.

Инцидент произошел утром 12 декабря в Мулянской средней школе Пермского района. Когда начались занятия, взрослые и дети почувствовали резкий запах ацетона. Накануне, в выходные, в школе красили стены в подвальном помещении, и запах распространился до 2-го этажа. Занятия пришлось прервать, поскольку у многих детей стала кружиться голова и они начали чувствовать тошноту. Педагоги, которые также почувствовали себя плохо, вызвали «скорую».

Признаки отравления обнаружили у 30 детей и шести учителей. Все дети были доставлены в краевую детскую больницу. Одного мальчика положили в реанимацию, его состояние врачи оценивают как среднетяжелое. Директор школы, в которой отравились школьники, уточнила, что ребенку 10 лет, сообщает телеканал «Звезда». Остальных после осмотра отпустили домой под наблюдение участковых врачей.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Пермскому краю прибыли в Мулянскую школу для проверки. Были взяты пробы воздуха  для проведения анализа. Школа закрыта минимум на ближайшие три дня, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Все обстоятельства произошедшего в данный момент выясняются. Уточняется также, почему в школе проводили ремонт с использованием дешевой нитрокраски.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Школьники и учителя отравились парами краски в Пермском крае

Один ребенок находится в реанимации

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