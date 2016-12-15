FISU уберет профессионалов из студенческого футбола

Международная федерация студенческого спорта (FISU) ведет переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) о создании собственной Мировой студенческой футбольной лиги, аналогичной чемпионату мира по футболу. Об этом «Известиям» рассказал президент FISU Олег Матыцин. По его словам, в этом турнире планируется жестко пресекать участие спортсменов-профессионалов, формально являющихся студентами вузов.

— У нас есть проект создания международного соревнования среди национальных сборных университетов, — сообщил «Известиям» Олег Матыцин. — Есть идея сделать его по модели чемпионата мира, проводимого ФИФА, — с квалификационными турнирами, континентальными отборами и финальными соревнованиями в одной стране. Мы уже дискутировали на эту тему с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Сейчас мы разрабатываем модель турнира. Думаю, это будет способствовать популяризации футбола, представляющего большой интерес для университетов и молодежных команд. Если говорить откровенно, сейчас далеко не все студенческие команды являются университетскими. Как правило, сборные формируются из игроков клубов, в результате чего большого веса соревнования по футболу на Универсиадах не имеют. Мы хотим сделать реальный проект мировой студенческой лиги среди университетских команд.

Наиболее ярким примером наличия спортсменов-профессионалов в студенческих командах является Универсиада 2013 года в Казани. Тогда футбольная сборная России состояла из ряда игроков клубов РФПЛ. В частности, форварда казанского «Рубина» Владимира Дядюна, забившего на домашнем турнире пять голов в шести матчах. Сам игрок в день вызова в студенческую сборную заявил, что окончил факультет физвоспитания Казанского государственного университета и готовится к переводу в магистратуру. По словам футболиста, диплом на тему «Дифференцирование физических нагрузок спортсмена» он защитил на «отлично».

— Та форма, в которой сейчас футбол присутствует на Универсиадах, не вызывает большого интереса у зрителей, — продолжил Олег Матыцин. — Наша задача — совместно с ФИФА сделать так, чтобы играли реальные студенты, представляющие университеты, которые будут заинтересованы, проходя через квалификационные раунды, позиционировать свои учебные заведения с помощью футбола. Оптимальный формат футбольных Универсиад я пока назвать не могу. Возможно, здесь мировая студенческая лига станет более привлекательной для команд-участников — как в большом футболе чемпионат мира является более весомым соревнованием, чем олимпийский турнир.

По словам президента FISU, проект мировой студенческой футбольной лиги будет представлен в 2017 году. Он отметил важность участия реальных студентов в соревнованиях, чтобы сохранить первоначальный смысл развития студенческого спорта как пропаганды здорового образа жизни.

— Мы против того, чтобы «искусственные» студенты представляли свои команды только на Универсиадах и потом никакого отношения к ним не имели, при этом формально являясь студентами-заочниками, — резюмировал Олег Матыцин. — Сам принцип комплектования сборных команд, особенно в игровых видах спорта, представляет серьезную проблему. А для нас важно, чтобы проект был долгосрочным и формировал корпоративную культуру через спорт. Некоторые профессиональные спортсмены являются студентами очного отделения, но при этом больше принадлежат клубам, большую часть времени проводят в играх и тренировочном процессе, и университет для них становится второстепенным мотивом. Нам же нужно вовлечь как можно больше студентов в спорт, чтобы они представляли свои университеты так же, как наши спортсмены в спорте высших достижений представляют свои национальные сборные.

Идею отделения студенческих соревнований от профессиональных поддерживает и футболист «Сибири» Никита Безлихотнов, игравший на Универсиаде в Казани, будучи футболистом клуба РФПЛ.

— Я поддерживаю идею отделить профессионалов от студентов, — поделился своим мнением с «Известиями» Никита Безлихотнов. — Если другие страны присылают на соревнования обычных студентов, то и мы должны следовать этим правилам. Я очень рад, что мне повезло тогда участвовать в Универсиаде в Казани, для меня было честью представлять свою страну на этих соревнованиях. Но если исходить из самой идеи этих соревнований, то в них должны участвовать только студенты, не играющие в футбол на профессиональном уровне.

По мнению игрока, профессионалы и обычные студенты изначально находятся не в равных условиях.

— Возможно, стоит просто официально запретить участвовать в Универсиадах профессионалам, — резюмировал Никита Безлихотнов. — Иначе получаются неравные условия. Знаю по себе: когда я учился в Московской государственной академии физической культуры (МГАФК), старался как можно чаще посещать занятия, но из-за тренировок, игр и сборов с этим были сложности. Как раз на последних курсах я уже был основным игроком «Торпедо» в ФНЛ, а зимой 2013 года, учась на пятом курсе, ездил на просмотр в ЦСКА. И мне в академии разрешали свободное посещение занятий, а сессию позволяли досдавать во время отпусков в клубах. Другие студенты таких возможностей не имели, поэтому им тяжело было по спортивному принципу конкурировать за попадание в сборную. И у меня были трудности — поехав на Универсиаду, я пропустил сборы с «Кубанью», в которую тогда только перешел. И не смог там закрепиться, когда сезон уже начался.

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