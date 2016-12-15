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FISU уберет профессионалов из студенческого футбола

Международная федерация студенческого спорта планирует создать мировую футбольную лигу без участия профессиональных футболистов, лишь формально являющихся учащимися вузов

Фото: РИА Новости/Василий Пономарев

Международная федерация студенческого спорта (FISU) ведет переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) о создании собственной Мировой студенческой футбольной лиги, аналогичной чемпионату мира по футболу. Об этом «Известиям» рассказал президент FISU Олег Матыцин. По его словам, в этом турнире планируется жестко пресекать участие спортсменов-профессионалов, формально являющихся студентами вузов.

— У нас есть проект создания международного соревнования среди национальных сборных университетов, — сообщил «Известиям» Олег Матыцин. — Есть идея сделать его по модели чемпионата мира, проводимого ФИФА, — с квалификационными турнирами, континентальными отборами и финальными соревнованиями в одной стране. Мы уже дискутировали на эту тему с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Сейчас мы разрабатываем модель турнира. Думаю, это будет способствовать популяризации футбола, представляющего большой интерес для университетов и молодежных команд. Если говорить откровенно, сейчас далеко не все студенческие команды являются университетскими. Как правило, сборные формируются из игроков клубов, в результате чего большого веса соревнования по футболу на Универсиадах не имеют. Мы хотим сделать реальный проект мировой студенческой лиги среди университетских команд.

Наиболее ярким примером наличия спортсменов-профессионалов в студенческих командах является Универсиада 2013 года в Казани. Тогда футбольная сборная России состояла из ряда игроков клубов РФПЛ. В частности, форварда казанского «Рубина» Владимира Дядюна, забившего на домашнем турнире пять голов в шести матчах. Сам игрок в день вызова в студенческую сборную заявил, что окончил факультет физвоспитания Казанского государственного университета и готовится к переводу в магистратуру. По словам футболиста, диплом на тему «Дифференцирование физических нагрузок спортсмена» он защитил на «отлично».

— Та форма, в которой сейчас футбол присутствует на Универсиадах, не вызывает большого интереса у зрителей, — продолжил Олег Матыцин. — Наша задача — совместно с ФИФА сделать так, чтобы играли реальные студенты, представляющие университеты, которые будут заинтересованы, проходя через квалификационные раунды, позиционировать свои учебные заведения с помощью футбола. Оптимальный формат футбольных Универсиад я пока назвать не могу. Возможно, здесь мировая студенческая лига станет более привлекательной для команд-участников — как в большом футболе чемпионат мира является более весомым соревнованием, чем олимпийский турнир. 

По словам президента FISU, проект мировой студенческой футбольной лиги будет представлен в 2017 году. Он отметил важность участия реальных студентов в соревнованиях, чтобы сохранить первоначальный смысл развития студенческого спорта как пропаганды здорового образа жизни.

— Мы против того, чтобы «искусственные» студенты представляли свои команды только на Универсиадах и потом никакого отношения к ним не имели, при этом формально являясь студентами-заочниками, — резюмировал Олег Матыцин. — Сам принцип комплектования сборных команд, особенно в игровых видах спорта, представляет серьезную проблему. А для нас важно, чтобы проект был долгосрочным и формировал корпоративную культуру через спорт. Некоторые профессиональные спортсмены являются студентами очного отделения, но при этом больше принадлежат клубам, большую часть времени проводят в играх и тренировочном процессе, и университет для них становится второстепенным мотивом. Нам же нужно вовлечь как можно больше студентов в спорт, чтобы они представляли свои университеты так же, как наши спортсмены в спорте высших достижений представляют свои национальные сборные.

Идею отделения студенческих соревнований от профессиональных поддерживает и футболист «Сибири» Никита Безлихотнов, игравший на Универсиаде в Казани, будучи футболистом клуба РФПЛ.

— Я поддерживаю идею отделить профессионалов от студентов, — поделился своим мнением с «Известиями» Никита Безлихотнов. — Если другие страны присылают на соревнования обычных студентов, то и мы должны следовать этим правилам. Я очень рад, что мне повезло тогда участвовать в Универсиаде в Казани, для меня было честью представлять свою страну на этих соревнованиях. Но если исходить из самой идеи этих соревнований, то в них должны участвовать только студенты, не играющие в футбол на профессиональном уровне.

По мнению игрока, профессионалы и обычные студенты изначально находятся не в равных условиях.

— Возможно, стоит просто официально запретить участвовать в Универсиадах профессионалам, — резюмировал Никита Безлихотнов. — Иначе получаются неравные условия. Знаю по себе: когда я учился в Московской государственной академии физической культуры (МГАФК), старался как можно чаще посещать занятия, но из-за тренировок, игр и сборов с этим были сложности. Как раз на последних курсах я уже был основным игроком «Торпедо» в ФНЛ, а зимой 2013 года, учась на пятом курсе, ездил на просмотр в ЦСКА. И мне в академии разрешали свободное посещение занятий, а сессию позволяли досдавать во время отпусков в клубах. Другие студенты таких возможностей не имели, поэтому им тяжело было по спортивному принципу конкурировать за попадание в сборную. И у меня были трудности — поехав на Универсиаду, я пропустил сборы с «Кубанью», в которую тогда только перешел. И не смог там закрепиться, когда сезон уже начался.

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Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

FISU уберет профессионалов из студенческого футбола

FISU уберет профессионалов из студенческого футболаМеждународная федерация студенческого спорта планирует создать мировую футбольную лигу без участия профессиональных футболистов, лишь формально являющихся учащимися вузов

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