Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
12 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Татфондбанк ввел лимит на снятие наличных и выдачу вкладов

Как сообщили в кредитной организации, причиной стал повышенный спрос на снятие денежных средств

Фото: официальная страница Татфондбанка в Facebook

Татфондбанк ввел лимит на снятие наличных в банкоматах до 15 тыс. рублей в сутки и ограничил выдачу депозитов. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Введен лимит на снятие наличных в банкоматах банка — 15 тыс. рублей в сутки. При досрочном снятии вклада в кассе можно немедленно получить 50 тыс. рублей. На досрочное снятие свыше этой суммы необходимо оставить предварительную заявку», — говорится в сообщении, текст которого приводит ТАСС.

Уточняется, что, для того чтобы снять сумму до 150 тыс. рублей, необходимо подать заявку за один день, на сумму до 300 тыс. рублей — за два дня, до 1 млн рублей — за пять дней.

«Досрочное закрытие вклада на сумму свыше 1 млн рублей осуществляется по предварительной заявке, поданной более чем за пять дней», — уточнили в пресс-службе.

При этом в кредитной организации отмечают, что действия соответствуют внутреннему регламенту.

Пресс-служба Татфондбанка также отмечает, что в последние дни был зафиксирован повышенный спрос на досрочное закрытие вкладов «на фоне публикаций в СМИ о возможной санации и паники в соцсетях».

Ранее стало известно, что 7 декабря правительство Татарстана начало переговоры с Банком России о финансовом оздоровлении второго по величине банка республики — Татфондбанка. бАктивы банка составляют 218 млрд рублей, а собственный капитал — 29,4 млрд рублей.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Татфондбанк ввел лимит на снятие наличных и выдачу вкладов

Татфондбанк ввел лимит на снятие наличных и выдачу вкладовКак сообщили в кредитной организации, причиной стал повышенный спрос на снятие денежных средств

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Валентина Матвиенко

председатель Совета Федерации

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Борис Рыбак

транспортный эксперт

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Андрей Клишас

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке