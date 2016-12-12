Татфондбанк ввел лимит на снятие наличных и выдачу вкладов

Татфондбанк ввел лимит на снятие наличных в банкоматах до 15 тыс. рублей в сутки и ограничил выдачу депозитов. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Введен лимит на снятие наличных в банкоматах банка — 15 тыс. рублей в сутки. При досрочном снятии вклада в кассе можно немедленно получить 50 тыс. рублей. На досрочное снятие свыше этой суммы необходимо оставить предварительную заявку», — говорится в сообщении, текст которого приводит ТАСС.

Уточняется, что, для того чтобы снять сумму до 150 тыс. рублей, необходимо подать заявку за один день, на сумму до 300 тыс. рублей — за два дня, до 1 млн рублей — за пять дней.

«Досрочное закрытие вклада на сумму свыше 1 млн рублей осуществляется по предварительной заявке, поданной более чем за пять дней», — уточнили в пресс-службе.

При этом в кредитной организации отмечают, что действия соответствуют внутреннему регламенту.

Пресс-служба Татфондбанка также отмечает, что в последние дни был зафиксирован повышенный спрос на досрочное закрытие вкладов «на фоне публикаций в СМИ о возможной санации и паники в соцсетях».

Ранее стало известно, что 7 декабря правительство Татарстана начало переговоры с Банком России о финансовом оздоровлении второго по величине банка республики — Татфондбанка. бАктивы банка составляют 218 млрд рублей, а собственный капитал — 29,4 млрд рублей.

