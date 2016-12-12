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Кот-альпинист из Нижнего Тагила попал в топ-10 известных котов мира

Домашний питомец покорил Эльбрус в рюкзаке хозяина

Тагильский кот по кличке Граф вошел в список десяти самых упоминаемых в СМИ котов мира по итогам 2016 года. Перечень составила компания «Медиалогия», занимающаяся мониторингом и анализом российских средств массовой информации, сообщает TagilCity.ru.

Как писали «Известия», житель Нижнего Тагила Андрей Останин и его кот Граф недавно вернулись из путешествия, посвященного покорению самой высокой горной вершины России и Европы. Кот сидел в рюкзаке на плечах хозяина, который взошел на пик Эльбруса.

Теперь Останин планирует в следующем путешествии, в феврале 2017 года, посадить кота в корзину на руле велосипеда и проехаться вместе с ним по льду Байкала.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Кот-альпинист из Нижнего Тагила попал в топ-10 известных котов мира

Домашний питомец покорил Эльбрус в рюкзаке хозяина

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