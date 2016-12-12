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В Томской области могут запретить перевозку детей ночью и в гололед

С инициативой об изменении правил к местным властям обратились автоинспекторы

В Томской области предложили изменить правила организованной перевозки детей. С инициативой к местным властям обратились автоинспекторы. 

Руководство ГИББД Томской области предлагает запретить организованные перевозки детей по ночам, в гололед и при штормовом предупреждении. Изменения должны коснуться и поездок в школьных автобусах. Дорожные полицейские также считают, что детские группы в обязательном порядке должны сопровождать медики. 

Изменения в правила транспортировки детей должен внести областной департамент транспорта, пишет ОТР. В УГИБДД по Томской области считают, что региональные власти должны изменить правила перевозки детей с учетом местных условий, не дожидаясь изменений в федеральном законодательстве.

Напомним, 4 декабря на трассе Ханты-Мансийск–Тюмень столкнулись две легковые машины, две фуры и автобус с детьми. Госпитализированы были 22 человека, погибли 12 человек, из них 10 — дети.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

В Томской области могут запретить перевозку детей ночью и в гололед

С инициативой об изменении правил к местным властям обратились автоинспекторы

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