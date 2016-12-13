«Зениту» надо прибавлять в защите, иначе в Евролигу не пробиться»

БК «Зенит» потерпел второе поражение в Единой лиге ВТБ, на своей площадке уступив казанскому УНИКСу (95:84). Петербургский клуб проводил этот матч без своего лидера, защитника сборной России Сергея Карасева. Экс-игрок «Бруклин Нетс» продолжает восстанавливаться после травмы и пока не может помочь своей команде. В интервью корреспонденту «Известий» спортсмен рассказал о сроках возвращения на площадку, задачах «Зенита» на сезон и уголовном преследовании бывшего исполнительного директора Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрия Домани.



— Мы по делу проиграли УНИКСу, — признался Карасев. — Все-таки на данный момент они сильнее. Мы не смогли воспользоваться их слабыми местами, учитывая даже тот факт, что у нас было больше времени для восстановления. Будем делать выводы из этого поражения. Травмы буквально преследуют нашу команду, но надеюсь, что мы когда-нибудь соберемся полным составом.



— Есть понимание, когда вы сможете вернуться на площадку?



— Восстановление идет полным ходом. Надеюсь, что смогу сыграть уже в матче Единой лиги с «Локомотив-Кубанью» (игра состоится 18 декабря. — «Известия»).



— Какие впечатления от возвращения в Россию из Национальной баскетбольной ассоциации (НБА)?



— Очень хорошие. У нас отличные болельщики, дружный коллектив, огромная поддержка со стороны руководства «Зенита». К тому же я вернулся в родной город, наслаждаюсь каждой минутой, проведенной в Санкт-Петербурге. В игровом плане у меня не было проблем с адаптацией. Со многими ребятами я знаком еще со времен совместной игры за подмосковный «Триумф». Единственный минус, меня немного подкосила травма.



— Вас удивил уровень баскетболистов «Зенита»?



— В клубе собраны очень добротные баскетболисты. Конечно, нам нужно прибавлять в защите. Иначе очень сложно будет выполнить поставленные цели.



— «Зенит» по-прежнему рассчитывает на попадание в Евролигу по итогам сезона?



— Да. Как минимум — это медали Единой лиги, но наша главная задача — попадание в Евролигу. Будем делать все возможное, чтобы выполнить ее. Либо через Единую лигу, либо через победу в Еврокубке.



— Следите за выступлением Тимофея Мозгова в НБА?



— Он использует все шансы, которые ему дают. Регулярно выходит в стартовой пятерке, исправно набирает очки. Мне кажется, что он еще сможет прибавить в этом сезоне. Желаю ему удачи и здоровья. Надеюсь, что новая команда Тимофея сможет пробиться в плей-офф.



— Как относитесь к идее Международной федерации баскетбола (FIBA) сделать окна для товарищеских игр национальных сборных, как в футболе?



— Я не слышал про это. Однако, на мой взгляд, это не самая лучшая идея. Например, в отсутствии Теодосича и Де Коло на ребят из ЦСКА возложена серьезная задача. Они играют раз в три дня. Не очень понятно, как в эти окна они будут приезжать в сборную. Причем я думаю, что сами ребята не против. Но как руководство и тренеры будут реагировать на это? Для клуба очень важно, чтобы игроки имели время на отдых и подходили к каждой игре готовыми на 100%. К тому же, есть страховки. Не дай бог, кто-то получит травму в игре за сборную.



— Вы наверняка читали про уголовное преследование экс-игрока сборной России и бывшего исполнительного директора РФБ Дмитрия Домани...



— Да, читал, но деталей дела не знаю. В этой ситуации Домани можно только посочувствовать.



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