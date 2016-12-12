Минздрав может приравнять электронные испарители к обычным сигаретам

Минздрав собирается включить в проект новой антитабачной концепции изменения, вводящие ограничения на распространение электронных сигарет наравне с обычными.

«Мы рассчитываем на то, что до конца года мы уже опубликуем для общественного обсуждения проект этой концепции. Если говорить об электронных сигаретах, то в отношении них концепция предполагает введение законодательства, которое бы распространяло бы те же ограничения и запреты, которые действуют в отношении обычных сигарет», — сказал представитель ведомства Олег Салагай в ходе совещания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посвященном актуальным вопросам борьбы с курением табака в России, передает ТАСС.

Салагай также отметил, что еще не принято решение о том, будет ли принят отдельный закон «Об электронных сигаретах» или же регулировать распространение испарителей будут через корректировку Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

В ходе совещания также отметили, что сейчас на международном уровне не существует однозначной позиции насчет уровня вреда, наносимого электронными сигаретами, а также их эффективности при отказе от обычных сигарет.

Однако Салагай подчеркнул, что вред от курения электронных сигарет неоспорим. «Сегодня эксперты скорее сходятся во мнении о том, что электронные сигареты потенциально могут использоваться в качестве снижения вреда только у тех когорт, которые в принципе крайне сложно отказываются от курения», — сказал Салагай.