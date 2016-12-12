Плотницкий подтвердил, что вместе с Захарченко встречался с Савченко

Глава самопровозглашенной Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий подтвердил, что он вместе с лидером самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александром Захарченко провел встречу с депутатом Верховной рады Украины Надеждой Савченко. На встрече, по словам Плотницкого, обсуждался обмен пленными по формуле «всех на всех».

«Недавно я с Александром Владимировичем Захарченко встречался с народным депутатом Украины Надеждой Викторовной Савченко. Это надо воспринимать правильно, надо понимать, что весь этот процесс идет в рамках минских переговоров», — сказал глава ЛНР во время открытого аппаратного совещания совета министров. Его слова приводит «РИА Новости».

Плотницкий подчеркнул, что для решения конфликта в Донбассе необходимо находить мирные пути решения.

«Решение этого вопроса, думаю, в ближайшее время… будет закреплено на государственном уровне, и большинство своих людей мы обратно заберем», — сказал он.

Лидер ЛНР добавил, что к настоящему моменту власти республики отдали большее количество военнопленных, чем украинская сторона. Он также выразил уверенность, что подобные встречи не должны ограничиваться одним депутатом — это должна быть группа людей.

«Этот формат может быть различным, но на сегодняшний день нам надо подстегивать Украину к решению минских вопросов», — заключил Плотницкий.