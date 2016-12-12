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Белорусскому спецназу разрешили участвовать в спецоперациях в РФ

Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко

Фото: РИА НОВОСТИ/Андрей Александров

Белорусские подразделения специального назначения смогут участвовать в контртеррористических операциях на территории РФ. Соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Как сообщается в документе, прилагаемый проект соглашения между Белоруссией и Россией об участии подразделений спецназначения в КТО, проводимых на белорусской и российской территориях, одобрен, передает «Федеральное агентство новостей».

Сам текст соглашения не распространяется.

Одновременно указом Лукашенко Комитет госбезопасности Белоруссии уполномочен проводить переговоры по проекту соглашения. Ведомству также разрешено при необходимости вносить в соглашение изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Белорусскому спецназу разрешили участвовать в спецоперациях в РФ

Белорусскому спецназу разрешили участвовать в спецоперациях в РФСоответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко

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