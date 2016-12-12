Населенные пункты Новой Москвы свяжут скоростные трамваи

Основные населенные пункты, железнодорожные платформы и магистрали Новой Москвы свяжет сеть линий скоростного трамвая.



Сеть линий скоростного трамвая к 2025 году составит 48 км, а через десять лет вырастет до 175 км. Из девяти маршрутов по двум уже начали разработку проектной документации.

Первую линию в 22 км протянут от станции «Мичуринец» Киевского направления до административно-делового центра в Коммунарке и далее до станции Бутово Курского направления. Также готовят документацию по 26-километровой ветке от Внуково до Остафьево и до поселения Щербинка.

В поселке Коммунарка сформируют появится 12-километровая трамвайную сеть. От нее пойдет отдельная семикилометровая линия до деревни Андреевское, передает телеканал «360».

