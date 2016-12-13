«Мы планируем развивать регенеративную медицину»

К 2020 году в России на базе Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова появится индустриальный парк биомедицины. О работе нового исследовательского центра ректор Первого МГМУ Петр Глыбочко рассказал корреспонденту «Известий» Марии Недюк.

— Что будет представлять собой индустриальный парк биомедицины?

— Индустриальный парк биомедицины будет состоять из нескольких структур, мы их называем «центры». Он должен обеспечить всю цепочку от поиска, создания нового биомедицинского продукта (генного, клеточного, лекарственного либо технологии) до его апробации, валидации всех методик и технологий. А также выведения на рынок именно в совместной работе с индустриальными партнерами, которые будут заинтересованы в нас и в продвижении этого продукта. По факту эта структура должна обеспечить прохождение полного цикла от исследований и разработок до производства новых биомедицинских продуктов и стать некой точкой входа бизнеса в нашу науку.



— Что-то уже сделано?

— Да. Некоторые структуры уже существуют. Центр фундаментальных исследований, который мы создали, включает Институт молекулярной медицины, Институт регенеративной медицины. Этот проект поддержан государственной субсидией программы «5-100», участником которой мы являемся с этого года. Следующая инфраструктура будущего парка — это Институт фармации и трансляционной медицины. Проект получит государственную субсидию в рамках ФЦП «Фарма-2020» при поддержке Министерства здравоохранения и Минпромторга. Мы являемся участниками этой программы.

Центр биомедицинского инжиниринга пока только в проекте. Правительство Москвы передало нам здание в Тропарево — 26 тыс. кв. м. К реализации проекта мы приступаем уже в 2017 году. Нашим партнером в этом проекте будет Московский международный медицинский кластер «Сколково».

Клинический центр — наша клиническая база. Она самая мощная в России в ряду университетских клиник. Сейчас это более 4 тыс. коек. Для сравнения, это самая большая клиническая база среди университетов Восточной Европы.

— Как будете привлекать кадры, научных сотрудников для этого проекта?

— Мы ставим перед собой задачу растить свои таланты. С этого года открыли новую образовательную программу подготовки врача-исследователя. Это кардинально новый подход в медицинском образовании России.

— Какие исследования будут проводиться?

— В первую очередь мы планируем развивать институт регенеративной медицины. У нас есть уже успешная практика создания ткане-инженерной уретры и ее пересадки больному.

Запущены два проекта по регенеративной медицине совместно с иностранными партнерами (ведущий университет по регенеративной медицине Северной Америки — Уэйк Форрест). С ними совместно выполняем проект по созданию ткане-инженерной конструкции желчного протока. С швейцарским центром регенеративной медицины в Базеле мы создаем новую ткане-инженерную конструкцию трахеи. Это проекты, что называется, в ходу, и у нас есть успешная практика.

Безусловно, всё это невозможно без исследований молекулярной медицины. Лаборатории и центры, которые я назвал, естественно, работают вместе.

— Как осуществляется финансирование этих исследований?

— Мы обеспечиваем гармонизацию диалога между бизнесом и наукой на площадке создаваемого индустриального парка. С одной стороны, мы слышим друг друга, видим потребность и возможности производственных площадок и реального бизнеса. Мы же, в свою очередь, можем делать что-то на заказ для бизнеса, обеспечивать выход и коммерциализацию научного продукта, который будет эффективно использоваться в практике.

С другой стороны, мы создали у себя в университете технопарк с офисом трансфера технологий. Сейчас поставили задачу открытия инновационных малых предприятий, которые могли бы тоже обеспечивать нам такое устойчивое развитие в дальнейшем. В меньшей степени надежды на государственные субсидии, которые мы сейчас пока преимущественно используем для реализации этих задач.



Модель должна быть максимально приближена к реальной практике, к бизнесу, которые обеспечат эффективность медицинских продуктов. Такие модели есть в США, в Европе, Сингапуре — это университеты нового типа.