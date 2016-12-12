Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
12 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

В Москве в 38 раз выросло количество высокотехнологичных операций

Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин при осмотре больницы имени Дмитрия Плетнева

В больницах Москвы в 38 раз выросло количество высокотехнологичных операций. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра городской клинической больницы имени Дмитрия Плетнева.

«Сегодня оказание высокотехнологичной помощи в Москве увеличилось почти в 38 раз, и в десять раз увеличилось количество направлений, методик оказания этой помощи. Одной из самых главных проблем в городе было оказание помощи онкобольным: проведение операций, лучевой терапии», — отметил градоначальник.

Сергей Собянин также добавил, что количество больниц, в которых есть необходимое для высокотехнологичной помощи оборудование, выросло в три раза. В 2016 году ее получили более 115 тыс. москвичей. В 2011 году этот показатель составлял 3 тыс. человек.

В больнице имени Плетнева был установлен современный лучевой ускоритель, благодаря которому уже 1,8 тыс. пациентов с онкологией прошли курсы лучевой терапии, передает сетевое издание m24.ru.

По словам Собянина, при московских клиниках будет создано десять крупных приемных отделений. Здесь будут проводить полную диагностику пациентов и оперативно оказывать медицинскую помощь.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

В Москве в 38 раз выросло количество высокотехнологичных операций

Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин при осмотре больницы имени Дмитрия Плетнева

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Валентина Матвиенко

председатель Совета Федерации

Все мнения

Мнение

Борис Рыбак

транспортный эксперт

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Светлана Журова

олимпийская чемпионка

Все мнения

Мнение

Андрей Клишас

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке