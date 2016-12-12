В Москве в 38 раз выросло количество высокотехнологичных операций

В больницах Москвы в 38 раз выросло количество высокотехнологичных операций. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра городской клинической больницы имени Дмитрия Плетнева.



«Сегодня оказание высокотехнологичной помощи в Москве увеличилось почти в 38 раз, и в десять раз увеличилось количество направлений, методик оказания этой помощи. Одной из самых главных проблем в городе было оказание помощи онкобольным: проведение операций, лучевой терапии», — отметил градоначальник.



Сергей Собянин также добавил, что количество больниц, в которых есть необходимое для высокотехнологичной помощи оборудование, выросло в три раза. В 2016 году ее получили более 115 тыс. москвичей. В 2011 году этот показатель составлял 3 тыс. человек.



В больнице имени Плетнева был установлен современный лучевой ускоритель, благодаря которому уже 1,8 тыс. пациентов с онкологией прошли курсы лучевой терапии, передает сетевое издание m24.ru.



По словам Собянина, при московских клиниках будет создано десять крупных приемных отделений. Здесь будут проводить полную диагностику пациентов и оперативно оказывать медицинскую помощь.

