Эдуард Пичугин: «Хотим поднять планку, взятую советским кино»

Завершается Год российского кино. Корреспондент «Известий» встретился с одним из его активных участников — генеральным директором «Ленфильма», продюсером Эдуардом Пичугиным.

— Как вы оцениваете итоги Года кино — не только для «Ленфильма», но и для индустрии в целом?

— В национальном прокате российские фильмы посмотрело рекордное количество зрителей, вышли в прокат замечательные фильмы — «Дуэлянт», «Ледокол», «28 панфиловцев», «Экипаж» и многие другие. На государственном уровне началась поддержка кинотеатров в малых городах, и это большая помощь, в том числе для кинопроизводителей — открывается больше возможностей прийти к зрителю.

— Хотелось бы узнать про дальнейшие планы «Ленфильма».

— Всего у нас в разработке сейчас находится 15 больших проектов, в том числе дебютных. Так что планы самые грандиозные.

— Дебюты — авторское кино или жанровое?

— В 2017 году мы планируем запустить два дебютных проекта. Первый — «Слухач», который снимает ученик Александра Сокурова Александр Золотухин. Сам Александр Николаевич выступает как сопродюсер картины. Над вторым работает маститый автор сериалов, впервые выступающий в роли режиссера полного метра, — Виктор Татарский.



По жанру это будет хоррор, и я поставил задачу сделать его в классическом стиле, как у Хичкока. Мы уже получили поддержку Минкультуры по обоим проектам. Кстати, недавно на фестивале в Эстонии мы представили новый фильм ученицы Сокурова Киры Коваленко: полнометражную ленту «Софичка» по мотивам произведений Фазиля Искандера.

— Когда планируется выпустить ее в прокат?

— Сначала мы хотим получить фестивальный успех, это разумно с точки зрения маркетинга. Так же как с другой нашей новой картиной — драмой «Птица»: у таких малобюджетных проектов нет отдельных средств на рекламу. А на фестивалях «Софичка» заработает репутацию, возникнут новостные поводы для СМИ, и зритель будет ее ждать.



На мой взгляд, это очень необычный фильм. Кира применила интересный прием, как у Мэла Гибсона в «Апокалипсисе»: язык в картине аутентичный — абхазский. У нас была большая экспедиция в Абхазию, снимали долго. Так что фильм соответствует признанному мастерству Сокурова.

— Дебютный фильм Ксении Баскаковой «Птица» вышел у вас в этом году. Можно говорить о его успехе?

— С этой картиной произошла удивительная история: она получила более 20 наград на различных кинофестивалях, в том числе международных. Была в Индии и на Неделе российского кино в Лондоне. Я наблюдал за реакцией иностранной аудитории — видно, что зрителям искренне нравится.

— Как считаете, зарубежные фестивали российских фильмов, например такие, как Неделя российского кино в Лондоне, открывают новые перспективы?

— Я бы сказал, что это знаменательные события, они помогают растопить лед между странами, возникший после известных политических событий. Мне было приятно узнать, что все билеты на лондонские показы были практически распроданы еще до начала.



«Ленфильм» представлял историческую драму «Контрибуция» и уже упомянутую «Птицу». Россия — богатая на таланты страна, и наши культурные ценности интересны не только нам, но и нашим друзьям в Европе. Ведь каждая картина рассказывает, как живут русские люди, что они переживают, какие эмоции испытывают.

— Вы обсуждали сотрудничество с британскими киностудиями и продюсерами? Есть ли перспективы в этой области?

— Конечно, тем более у нас уже есть опыт сотрудничества с BBC — они снимали в Санкт-Петербурге свою версию «Войны и мира». Наша студия готова обеспечивать техническую поддержку, предоставляя оборудование, которое у нас такое же, как в Голливуде, но дешевле в плане стоимости аренды.



Но самое важное, что на съемки мы сможем предоставить ленфильмовский состав съемочной группы. Он полностью сформирован, и зарубежные партнеры, приезжая снимать в Россию, могут нанимать наших сотрудников, что также значительно удешевляет процесс съемок. Это очень привлекательно для иностранцев: сейчас мы ведем переговоры о копродукции с Китаем, есть разработки с Финляндией и Швецией. Ну и надеемся, что с Лондоном тоже получится наладить сотрудничество.

— Возвращаясь к планам — что из больших проектов зрители увидят в ближайшее время?

— Полностью завершены съемки военной драмы «Блок А» — первой части из трилогии полнометражных фильмов. Оркестр Мариинского театра специально записал партитуру. Этой картиной мы хотим поднять планку, что была когда-то взята в советском фундаментальном кинематографе. Надеюсь, фильм получит признание.



Особенно меня радует, что делала фильм молодая команда во главе с режиссером Александром Касаткиным. Сначала мы хотели позвать на этот проект маститых кинематографистов, но потом решили взять молодых. Потому что фильм должен смотреться динамично. Действие происходит в 1942 году: война, любовь и подвиг.

— А вторая часть трилогии когда запускается?

— Зимой будущего года начнем снимать вторую часть с рабочим названием «Трое». Там три главных героя. Символ троицы — вообще один из ключевых для русского человека.

— На ваш взгляд, у военного кино сегодня есть потенциал в прокате? Много фильмов на эту тему выходит — что наших, что голливудских…

— Это одна из самых востребованных тем. Доказательство — успех в прокате драмы «28 панфиловцев». Кстати, этот фильм тоже снимался на базе «Ленфильма», в наших павильонах. По сборам даже военную драму Гибсона обошел, на ту же тему Второй мировой войны.

— Кроме фильмов о Второй мировой, что еще планируете запускать?

— Заканчивается работа над сценарием картины с условным названием «17-й год». Пишет Александр Бородянский. Действие будет происходить на фоне революционных событий в Санкт-Петербурге, но главными героями будут не Ленин или еще какие-то политические деятели, а простые люди. Играть будут Евгений Дятлов и Иван Охлобыстин, с ними уже подписаны контракты. При этом Охлобыстин выступает в новом для себя амплуа — играет военного.



Также запускается в производство второй фильм Ксении Баскаковой — драма «Запах фиалки» по сценарию того же Охлобыстина. С помощью попечительского совета студии мы создаем фонд, призванный поддерживать наши проекты, в том числе и копродукцию с другими странами.

— В этом году, согласно данным статистики, производство российских фильмов выросло и посещаемость кинотеатров тоже. Но, к сожалению, не все они стали успешными в прокате. На ваш взгляд, почему так произошло?

— Есть формула, подтвержденная многими годами работы: из 100 снятых фильмов только 10 будут успешными. Вот и ответ на ваш вопрос. Надо наращивать производство, тогда и фильмов, которые обретут зрительский успех, станет больше.