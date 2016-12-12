Пьяная сотрудница МВД насмерть сбила двух пешеходов в Серпухове

Два человека погибли в ДТП с участием сотрудницы полиции в Серпухове.

Как сообщает управление СКР по Московской области, инцидент произошел вечером 11 декабря.

«31-летняя сотрудница МУ МВД России «Серпуховское», двигаясь на личном автотранспорте, нарушив правила дорожного движения, совершила наезд на пешеходов в Серпухове. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшие скончались на месте», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что сотрудница будет уволена.

В полиции отметили, что в момент ДТП женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.