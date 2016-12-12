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Оренбуржцы оказались среди довольных российской медициной

По результатам опроса, в суд на врачей готов подать лишь каждый пятый житель города

Оренбург вошел в перечень городов с наименьшим процентом жителей, недовольных медицинским обслуживанием.

Финансовый университет при правительстве России провел опрос о восприятии качества медицинского обслуживания в стране. Стало известно, что лишь 22% опрошенных оренбуржцев готовы подать судебный иск на врача или медицинское учреждение. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

Таким образом, Оренбург попал в список городов с наименьшим процентом людей, которых не устраивает обслуживание в поликлиниках и больницах. Примерно столько же недовольных здравоохранением выявлено в Ульяновске, Новокузнецке, Томске и Пензе.

В перечень городов, где жители не удовлетворены качеством оказания медицинских услуг, вошли Махачкала, Иркутск, Владивосток, Астрахань и Хабаровск. В них процент граждан, готовых судиться с врачами, колеблется от 31 до 36%.

Исследование проводилось в 38 крупных и средних городах РФ. В каждом населенном пункте опрошено более 600 человек.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Оренбуржцы оказались среди довольных российской медициной

По результатам опроса, в суд на врачей готов подать лишь каждый пятый житель города

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