В Москве предложили перевезти советские памятники из Польши в Россию

В Госдуме попросили МИД РФ организовать вывоз демонтируемых в Польше советских памятников в Россию и при необходимости привлекать добровольные пожертвования граждан.

Депутаты КПРФ отправили письмо главе МИД РФ Сергею Лаврову (есть в распоряжении «Известий») с просьбой рассмотреть возможность вывезти с территории Польши советские памятники, которые будут демонтированы в скором времени. В марте 2016 года польский государственный Институт национальной памяти заявил о разработке плана по демонтажу более 500 советских памятников в стране. В сенат Польши уже внесен законопроект о государственном финансировании соответствующих мероприятий, проведение которых возложено на муниципалитеты.

— Институт национальной памяти Польши неоднократно был уличен в попытках пересмотра истории Второй мировой войны вопреки выводам Нюрнбергского трибунала. План по демонтажу памятников Красной армии и воинам-освободителям имеет достаточно высокие шансы на реализацию, — сказал « Известиям» депутат Госдумы Валерий Рашкин.

Ранее Москва уже организовала спасение памятника генералу Черняховскому в Литве. В начале 1990-х памятник был демонтирован, а позже, несмотря на противодействие местных властей, спасен от уничтожения и перевезен в Воронеж. Тогда сами жители Воронежа собрали средства на новый постамент, и 9 мая 1993 года памятник был открыт на площади у главного железнодорожного вокзала города.

Как утверждается в письме, «граждане России горячо поддержат инициативу спасения советских памятников и при необходимости соберут достаточную сумму для перевозки и установки более 500 монументов, сносимых польскими властями, в нашей стране».

В МИД РФ «Известиям» напомнили о подписанных между Россией и Польшей многочисленных договорах о дружественном и добрососедском сотрудничестве, где отмечено, что кладбища, захоронения, памятники и иные мемориальные места, являющиеся субъектом уважения и памяти граждан одной из сторон, как военные, так и гражданские, будут сохраняться, содержаться, находиться под защитой закона в соответствии с международными нормами и стандартами, а также национальными и религиозными обычаями.

— В Польше сносятся не только памятники благодарности Красной армии, но и обелиски, посвященные братству по оружию. Тем самым нынешние польские власти проявляют неуважение к собственной истории, к подвигу собственных граждан, которые участвовали в освобождении Варшавы и Кракова, во взятии Берлина, водрузили над рейхстагом рядом с флагом СССР национальное знамя Польши. Эти славные страницы польской истории нынешние власти страны пытаются не только очернить, но и вычеркнуть из памяти народа, — сказал «Известиям» источник в МИД РФ. — Для решения накопившихся в мемориальной сфере вопросов мы неоднократно предлагали польским властям возобновить в рамках реализации Соглашения 1994 года деятельность рабочей группы, не собиравшейся с 2004 года. Однако польская сторона под различными предлогами уходит от предметного обсуждения нашего предложения.