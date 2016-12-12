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Главную новогоднюю елку страны спилят 15 декабря

На Соборную площадь Кремля дерево доставят для установки 17 декабря

Главную новогоднюю елку страны, которая по традиции будет располагаться на Соборной площади Кремля, срубят 15 декабря. К месту установки дерево привезут 17 декабря.

Ель, высотой 30 м и диаметром ствола 70 см, доставят в Москву из Истринского района Московской области. Размах лап столетней новогодней красавицы — 15 м.

При выборе Кремлевской ели всегда учитывают ее размер и визуальную привлекательность: пирамидальная форма кроны и насыщенная окраска хвои. Усохшие и сломанные ветви недопустимы. Также претендовать на статус главной новогодней елки может только то дерево, которому уже исполнилось 100 лет и высота которого не менее 30 м. По статистике, деревья живут не более 110–115 лет, поэтому традиция не наносит вреда экологии. Чтобы сберечь леса, специалисты также отдают предпочтение деревьям, растущим ближе к дорогам, сообщает сетевое издание m24.ru.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Главную новогоднюю елку страны спилят 15 декабря

На Соборную площадь Кремля дерево доставят для установки 17 декабря

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