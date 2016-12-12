Главную новогоднюю елку страны спилят 15 декабря

Главную новогоднюю елку страны, которая по традиции будет располагаться на Соборной площади Кремля, срубят 15 декабря. К месту установки дерево привезут 17 декабря.

Ель, высотой 30 м и диаметром ствола 70 см, доставят в Москву из Истринского района Московской области. Размах лап столетней новогодней красавицы — 15 м.

При выборе Кремлевской ели всегда учитывают ее размер и визуальную привлекательность: пирамидальная форма кроны и насыщенная окраска хвои. Усохшие и сломанные ветви недопустимы. Также претендовать на статус главной новогодней елки может только то дерево, которому уже исполнилось 100 лет и высота которого не менее 30 м. По статистике, деревья живут не более 110–115 лет, поэтому традиция не наносит вреда экологии. Чтобы сберечь леса, специалисты также отдают предпочтение деревьям, растущим ближе к дорогам, сообщает сетевое издание m24.ru.