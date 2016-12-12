Две трети россиян ждут от Трампа признания Крыма

США при президенте Дональде Трампе признают Крым территорией РФ, считают 70% россиян — такие данные приводит фонд «Общественное мнение».



Почти каждый пятый участник опроса (19%) уверен, что этого не случится.

Кроме того, 70% респондентов ждут, что при Трампе США снимут санкции с России. 23% не верят в такое развитие событий.

67% опрошенных полагают, что отношения России и США улучшатся после вступления нового президента в должность. В частности, 60% полагают, что более тесным станет сотрудничество США и России в борьбе с террористической организацией ИГ (запрещена в РФ).



В опросе приняли участия 1 тыс. респондентов в 480 населенных пунктах РФ.