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Две трети россиян ждут от Трампа признания Крыма

Такие данные в ходе опроса получил фонд «Общественное мнение»

США при президенте Дональде Трампе признают Крым территорией РФ, считают 70% россиян — такие данные приводит фонд «Общественное мнение».

Почти каждый пятый участник опроса (19%) уверен, что этого не случится.

Кроме того, 70% респондентов ждут, что при Трампе США снимут санкции с России. 23% не верят в такое развитие событий.

67% опрошенных полагают, что отношения России и США улучшатся после вступления нового президента в должность. В частности, 60% полагают, что более тесным станет сотрудничество США и России в борьбе с террористической организацией ИГ (запрещена в РФ).

В опросе приняли участия 1 тыс. респондентов в 480 населенных пунктах РФ.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Две трети россиян ждут от Трампа признания Крыма

Такие данные в ходе опроса получил фонд «Общественное мнение»

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