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250 лет Карамзину: что вы помните о великом историографе?

«Известия» предлагают проверить, выходят ли ваши знания за рамки школьной программы

Фото: wikimedia.org

12 декабря 1766 года родился автор первого обобщающего труда по истории России, канонической «Истории государства Российского», один из виднейших отечественных литераторов эпохи сентиментализма и редактор «Московского журнала» и «Вестника Европы» Николай Михайлович Карамзин.

Это имя знакомо каждому еще со школьных лет, однако много ли вы на самом деле знаете о жизни видного русского историка и всех его достижениях? Пройдите тест «Известий», чтобы проверить себя. 

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

250 лет Карамзину: что вы помните о великом историографе?

250 лет Карамзину: что вы помните о великом историографе?«Известия» предлагают проверить, выходят ли ваши знания за рамки школьной программы

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Мнение

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250 лет Карамзину: что вы помните о великом историографе?

250 лет Карамзину: что вы помните о великом историографе?

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