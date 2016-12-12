250 лет Карамзину: что вы помните о великом историографе?

12 декабря 1766 года родился автор первого обобщающего труда по истории России, канонической «Истории государства Российского», один из виднейших отечественных литераторов эпохи сентиментализма и редактор «Московского журнала» и «Вестника Европы» Николай Михайлович Карамзин.

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