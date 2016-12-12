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Спасатели вызволили мужчину из шахты лифта торгового центра

Мужчина провалился туда с высоты 3-го этажа

Сотрудник одного из подмосковных торговых центров провалился в шахту технического лифта. Незамедлительно прибывшим на место спасателям удалось вызволить пострадавшего, сообщает пресс-служба ГКУ «Мособлпожспас».

Инцидент произошел в воскресенье в торговом центра «Колесо» в городе Балашиха Московской области. Мужчине, получившему многочисленные травмы, оказали первую медицинскую помощь, после чего госпитализировали, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Спасатели вызволили мужчину из шахты лифта торгового центра

Мужчина провалился туда с высоты 3-го этажа

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