Спасатели вызволили мужчину из шахты лифта торгового центра

Сотрудник одного из подмосковных торговых центров провалился в шахту технического лифта. Незамедлительно прибывшим на место спасателям удалось вызволить пострадавшего, сообщает пресс-служба ГКУ «Мособлпожспас».

Инцидент произошел в воскресенье в торговом центра «Колесо» в городе Балашиха Московской области. Мужчине, получившему многочисленные травмы, оказали первую медицинскую помощь, после чего госпитализировали, сообщает агентство городских новостей «Москва».