Жесткий бюджет лишает экономику 2,8% роста

ВВП России сократится на 2,4 трлн рублей, или на 2,8%, к 2019 году из-за решения Минфина заморозить расходы бюджета на ближайшие три года в номинальном выражении. К такому выводу пришли эксперты Столыпинского клуба, который возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов (презентация имеется в распоряжении «Известий»). Альтернативой предельно жесткому бюджету могло бы стать сохранение расходов в реальном выражении, которые можно направить на стимулирование роста, считают в Столыпинском клубе. Причем в организации уверены, что такая мера не разбалансирует бюджет.

Госдума в пятницу одобрила в последнем, третьем чтении бюджет на 2017–2019 годы. Во время обсуждения в нижней палате парламента основные параметры документа (в том числе и заморозка расходов) не изменились, депутаты лишь распределили 87,5 млрд рублей из Резервного фонда правительства на приоритетные проекты. Парламентарии традиционно добились увеличения расходов на поддержку регионов — со 100 млрд до 200 млрд рублей. Однако общий курс Минфина на консолидацию бюджета был оставлен неизменным.

Такая жесткая бюджетная политика не нашла поддержки в Столыпинском клубе, который наряду с Центром стратегического развития (ЦСР) сегодня является одним из центров разработки экономических реформ. Борис Титов уже окрестил документ Минфина бюджетом застоя и обещал выступить с альтернативными предложениями. Они содержатся в материалах, с которыми ознакомились «Известия».

В частности, клуб предлагает увеличить финансирование развития человеческого капитала, спроса (0,5 трлн рублей, направленных на субсидирование ипотеки и автокредитов) и институтов развития (0,8 трлн рублей), чтобы стимулировать рост ВВП. При этом общий объем дополнительных расходов (1,3 трлн рублей) будет ниже прибавки к ВВП (2,2 трлн рублей). Также клуб предлагает заморозить тарифы естественных монополий и снизить ключевую ставку до 8% (сейчас — 10%). По мнению экономистов организации, только последний шаг способен дать прибавку к росту ВВП в 1,3 п.п. Финансировать увеличивающийся дефицит в Столыпинском клубе предлагают за счет увеличения госдолга.

Само по себе снижение ключевой ставки не обязательно приводит к росту ВВП, считает главный экономист по России и СНГ в ING Дмитрий Полевой. По его мнению, нужно также учитывать, что удешевление заемных средств дает рост потребления, но при этом может привести к росту импорта. Таким образом, эффект будет компенсирован.

— Снижение ставки может дать увеличение потребления и инвестиций, но в то же время это может спровоцировать рост спроса на импорт. В конечном итоге чистый прирост ВВП будет меньше, — пояснил он.

По словам Дмитрия Полевого, сейчас эксперты ожидают снижения ключевой ставки до 8–8,5% к концу следующего года, при этом рост ВВП составит 1,5%. Сейчас при ставке 10% спад экономики ожидается на уровне 0,7%.

Как указано в документах клуба, в ближайшие три года снижение трат бюджета в постоянных ценах превысит 12%. «С учетом значимости бюджетных расходов для отдельных секторов экономики такое сокращение приведет к существенным потерям уровня спроса и доходов, а также превратит государственное потребление (доля в ВВП около 19%) в один из главных факторов, сдерживающих экономическое развитие», — указано в материалах.

Как рассчитали в Столыпинском клубе, полные потери ВВП от сокращения расходов на инвестиционные цели составят 0,9 трлн рублей, на прочие персональные, социальные и коммунальные услуги — 0,7 трлн рублей, на государственное управление и оборону — 0,4 трлн рублей, на здравоохранение — 0,2 трлн рублей, на сельское хозяйство — 0,1 трлн рублей. При этом предлагаемое перераспределение доходов бизнеса и населения в пользу бюджетной системы (налоговый маневр в энергетике, рост акцизов, изменение правил зачисления налога на прибыль, дополнительное изъятие дивидендов у компаний с государственным участием) за счет более низкой макроэкономической эффективности расходов казны ведет к потенциальным потерям ВВП в 170 млрд рублей.

В результате консервативной экономической и бюджетной политики может сложиться ситуация, при которой объем ВВП России к 2019 году будет находиться практически на уровне 1990 года, начнет нарастать разрыв с уровнем развитых стран по подушевому ВВП, возникнут риски для поддержания оборонных расходов, опасаются в Столыпинском клубе.

Минфин считает своей основной задачей выйти на бездефицитный бюджет в среднесрочной перспективе. По мнению ведомства, Россия должна жить по средствам и не тратить больше, чем зарабатывает. Принятый бюджет предполагает снижение дефицита бюджета по 1 п.п. в год: с 3,2% ВВП в 2017 году до 2,2% в 2018-м и 1,2% в 2019 году. Консолидация достигается за счет заморозки расходов в номинале.

Столыпинский клуб просчитал влияние на ВВП двух сценариев: предлагаемого Минфином и сценария сохранения расходов в реальном выражении (то есть их индексация на инфляцию ежегодно). В итоге, по данным организации, в первом сценарии ВВП уменьшается на 660 млрд рублей в 2017 году, а во втором — растет на 490 млрд рублей.

Предложения Столыпинского клуба могут дать прирост ВВП, но в меньших объемах из-за сложного прогнозирования эффективности таких мер, полагает заведующий Лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов.

— Для получения такого прироста ВВП всё же должны быть предпосылки. Институты развития имеет смысл дофинансировать тогда, когда бизнес готов создавать новые проекты, а он к этому сегодня не готов из-за многочисленных рисков, — уверен он.

По мнению эксперта, сначала необходимо создать прочный фундамент для роста экономики, который состоял бы из общей либерализации экономики, судебной реформы, смягчения давления силовых структур на бизнес и предсказуемости налоговой системы.

Минфин не ответил на запрос «Известий».