Российским клубам повезло с европейским жребием

12 декабря в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. На этой стадии клубы поделили на две корзины. Победители групп и четыре сильнейших клуба из числа бывших участников Лиги чемпионов оказались сеяными, остальные клубы — несеянными. При этом представители одной страны были разведены по разным парам. Кроме того, не смогут встретиться между собой клубы, игравшие в одной группе, а российские клубы — с украинским «Шахтером».

Благодаря относительно успешному выступлению в осенней стадии еврокубков Россию в 1/16 Лиги Европы представят три команды: «Зенит», «Ростов» и «Краснодар». Петербуржцы попали в первую корзину, а другие две отечественные команды — во вторую.

Фортуна была благосклонна к российскому трио, и на первой стадии плей-офф нашим клубам удалось избежать таких именитых соперников, как «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Рома», «Лион» или «Фиорентина».

Так, «Зениту» в соперники попался брюссельский «Андерлехт». Напомним, прошедшим летом бельгийцы были выбиты «Ростовом» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:2; 0:2). Тренер второй команды петербуржцев Владислав Радимов специально для «Известий» прокомментировал итоги жеребьевки.

— Я не стал бы называть этот жребий для «Зенита» удачным или неудачным — он получился ровным, — сказал Владислав Радимов. — Могли попасться команды и посильнее, но могли и послабее. Про «Андерлехт» мне сложно что-то сказать. Честно признаться, я не особо слежу за этой командой. Даже почти не запомнил их в матче с «Ростовом» на квалификационной стадии ЛЧ — у подопечных Курбана Бердыева было уже столько ярких побед в Европе, что игры с бельгийцами как-то затерялись. Если говорить о том, насколько сложно будет «Зениту» противостоять «Андерлехту» после зимней паузы, то не думаю, что у петербуржцев возникнут какие-то проблемы из-за перерыва в чемпионате. Ведь не помешал этот самый перерыв «Зениту», ЦСКА и «Шахтеру» в свое время выиграть Кубок УЕФА. На это не нужно обращать внимание. Все уже давно научились подходить к важным матчам в оптимальных кондициях. Считаю, что у «Зенита» очень хорошие шансы пройти в 1/8 Лиги Европы.

В пару к «Ростову» выпала пражская «Спарта». Интересно, что в составе чешской команды выступает молодой российский футболист Вячеслав Караваев, который перешел туда летом из московского ЦСКА. Экс-голкипер ростовчан Стипе Плетикоса считает, что его бывшему клубу попался вполне проходимый соперник.

— Я считаю, что «Спарта» — проходимый соперник для «Ростова», — сказал «Известиям» Плетикоса. — Ростовчане показывали очень хороший футбол в Лиге чемпионов. Большой плюс, что «Ростов» первый матч проведет дома, а ответный на выезде. Ведь они уже показали, что умеют уверенно играть в гостях. Что касается того, насколько «Ростову» будет сложно после зимнего перерыва, то я считаю, что Курбан Бердыев уже проходил через подобные трудности в «Рубине» и знает, как правильно подготовить команду. Конечно, будет очень важно стимулировать игроков на сборах в товарищеских матчах, чтобы они подошли к играм Лиги Европы в оптимальном состоянии. Но я не сомневаюсь, что туркменский специалист сделает всё как надо.

Пожалуй, самый серьезный соперник попался «Краснодару» — турецкий «Фенербахче». Отметим, что в прошлогоднем розыгрыше Лиги Европы стамбульцы на этой же стадии выбили из турнира московский «Локомотив» (2:0; 1:1).

Однако экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой полагает, что турецкий клуб не должен стать преградой для «Краснодара».

— «Краснодару» попался достаточно крепкий, добротный соперник, — сказал «Известиям» Александр Мостовой. — Этот клуб имеет богатый еврокубковый опыт и именно в этом аспекте превосходит команду Игоря Шалимова. Тем не менее я думаю, что «быкам» вполне по силам пройти стамбульцев. «Краснодар» — более играющая команда. Главное, чтобы подопечные Игоря Шалимова не были в таком же физическом состоянии, как в концовке первой части РФПЛ. Надеюсь, что за время отпуска и сборов наши игроки успеют отдохнуть и набрать хорошую форму.

Матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 16 и 23 февраля.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram.

