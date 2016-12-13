Госдума организует новогодний концерт силами профсоюза

В Госдуме и Совете Федерации в этом году не будет новогодних корпоративов. Однако совсем без праздничных мероприятий парламентарии не останутся. В нижней палате выступит хор думского профсоюза, а сенаторы, возможно, соберутся на новогодний фуршет, причем оплачивать мероприятие планируется из их личных средств.

Дата праздничного новогоднего концерта в нижней палате пока не определена, сейчас вопрос проходит согласование у председателя Госдумы (пока обсуждается пятница, 23 декабря). На него пригласят всех желающих. Индивидуальные пригласительные рассылать не планируется, афиши мероприятия разместят на досках объявлений нижней палаты.



Помимо «взрослой» программы, предусмотрено и мероприятие для детей. На 26 декабря намечены показ мультфильмов и раздача подарков — птичьих кормушек для сборки и раскрашивания.



Новогодние подарки членам профсоюза (всего в нем около 500 человек, это сотрудники аппарата и депутаты всех думских фракций), рассказал «Известиям» руководитель профсоюзной организации парламента Илья Ананьев, вручат заранее — уже на следующей неделе. Это набор конфет и мягкая игрушка — поющий и танцующий петух (символ 2017 года). Всё закуплено за счет бюджета профсоюзной организации, уточнил Ананьев. А вот от праздничного чаепития в этом году решили отказаться.



Хористы, по информации «Известий» готовят к выступлению сразу четыре композиции: Jingle Bells на русском языке, народную песню «По Дону гуляет», «В полночь леший» Александра Даргомыжского, а также вариацию на мотив арии The Last Supper из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» в джазовой обработке с собственным поздравительным текстом.

Думский хор существует два года. Сначала им руководил экс-ректор Академии хорового искусства Николай Азаров (сейчас — главный дирижер Государственного академического Московского областного хора имени Кожевникова), в настоящее время хором руководит ученица Азарова, 25-летняя Мария Галлиардт.

Пока в хоре поют только сотрудники аппарата и помощники депутатов, однако в коллективе будут рады и депутатам, сообщила Галлиардт.

Опрошенные «Известиями» парламентарии, успевшие отметиться на новогодних капустниках прошлых созывов, сообщили, что пока не планируют участвовать в новогоднем концерте.

В прошлом году на думском корпоративе депутаты выступали вместе со звездами — Львом Лещенко, Дианой Гурцкой, Олегом Газмановым. Сергей Нарышкин (на тот момент спикер ГД и инициатор корпоратива) спел с депутатом и оперной певицей Марией Максаковой, Иосиф Кобзон — с Валентиной Терешковой, а Владимир Жириновский руководил хором депутатов ЛДПР.



Кроме того, в шестом созыве парламентарии отмечали праздник и за свой счет — депутаты сбрасывались по 5 тыс. рублей. Однако, как сообщали ранее СМИ, нынешний спикер Госдумы Вячеслав Володин принял решение не проводить в этом году новогодних корпоративов.

В отличие от депутатов Госдумы сенаторы все последние годы проводили традиционный новогодний корпоратив скромно: без художественной самодеятельности и привлечения бюджетных средств. Так, в прошлом году после завершения пленарного заседания перед членами Совета Федерации выступил якутский оркестр под руководством итальянского дирижера (это был подарок от Якутии), после чего все собрались на обязательный предновогодний бокал шампанского, оплаченный из собственных средств членов палаты.



В этом году окончательное решение о проведении новогодних мероприятий в верхней палате парламента пока не принято, сообщил «Известиям» председатель комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вадим Тюльпанов.



— Мы сейчас опрашиваем сенаторов, согласны ли они оплатить традиционный предновогодний фуршет. Каков будет результат опроса, мне сложно сказать, но я лично за проведение такого фуршета, — сказал Тюльпанов.

