Россия рассекретила «плащ-невидимку» из плазмы для крылатых ракет

Научно-производственное объединение машиностроения (НПО Маш) рассекретило уникальную плазменную пушку, делавшую невидимой для вражеских радиолокаторов и зенитных комплексов стратегическую сверхзвуковую крылатую ракету 3М25 «Метеорит». В момент облучения вражескими РЛС «Метеорит» создавал вокруг себя непробиваемое для радиолокационного излучения облако ионизированного газа. Уникальные пушки будут в течение следующего года переданы в российские вузы как учебные пособия для будущих инженеров и конструкторов при проектировании гиперзвуковых летательных аппаратов.

Как рассказали «Известиям» в НПО Маш, в настоящий момент переговоры о передаче уникальных изделий идут с руководством Московского авиационного института, Государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, Балтийского государственного технического университета «Военмех» им. Д.Ф. Устинова и Уральского государственного университета им. Б.Н. Ельцина.

Согласно тактико-техническому заданию 3М25 должна была выполнять полет на скоростях, близких к гиперзвуковым, и быть при этом невидимой для вражеских радаров. Но конструкторы НПО Маш столкнулись с проблемой.

— Лучше всего при облучении самолета или крылатой ракеты радиолокатором видны лопатки турбины двигателя и кромки воздухозаборника. Эти элементы конструкции подобны уголковым отражателям, — рассказывает «Известиям» главный редактор интернет-проекта Militaryrussia Дмитрий Корнев. — Спрятав от РЛС эти элементы конструкции, проблема с радиолокационной заметностью летательного аппарата решается на 70–80%. Поэтому на самолетах-невидимках делают воздухозаборник в форме латинской буквы S. Его изгиб блокирует прохождение радиоизлучения, но в то же время не позволяет ракете или самолету летать со сверхзвуковой скоростью.

Конструкторы НПО Маш оборудовали изделие нормальным воздухозаборником, позволяющим развивать сверхзвуковую скорость, и защитили его от вражеских радаров экраном из плазмы.

Плазма — это ионизованный квазинейтральный газ. С одной стороны, она полностью поглощает радиолокационное облучение, с другой — сама может быть антенной для передачи сигналов.

Плазменный экран на «Метеорите» образуется специальным электронным устройством — «плазменной пушкой», созданной специалистами Исследовательского центра имени Келдыша. Уникальное устройство располагается в районе воздухозаборников реактивного двигателя ракеты и в момент опасности как бы разворачивает перед ракетой «металлическую радиопоглощающую сеть». В действие оно приводится электроэнергией, вырабатываемой специальным электроагрегатом, питавшимся от работавшего маршевого двигателя ракеты.

Один из разработчиков «плазменной пушки» директор центра имени Келдыша Анатолий Коротеев описал «Известиям» принцип ее работы:

— Если бросить в стену теннисный мячик, он отскочит и вернется обратно, — говорит специалист. — Так же и сигнал РЛС отражается от самолета и возвращается на приемную антенну. Если у стенки угловатые грани и наклонены они в разные стороны, то мячик отскочит куда угодно, но назад не вернется. На этом принципе основаны американские «стелс». Если же обложить стенку мягкими матами и кинуть в них мяч, то он просто шлепнется об нее, потеряет энергию и упадет рядом со стенкой. Так же и плазменное образование поглощает энергию радиоволн.

Комплекс с крылатой ракетой «Метеорит» готовился к сдаче на вооружение. Был изготовлен полный боекомплект для установки на ракетном подводном крейсере стратегического назначения проекта 667АМ. Однако соглашение СССР и США по ограничению стратегических вооружений (ОСВ-2) остановило работу.

— Специально создавать плазменный экран перед крылатой ракетой сегодня уже не так актуально, как это было в 80-х годах прошлого века, когда разрабатывали «Метеорит», — рассказал «Известиям» профессор Академии военных наук Вадим Козюлин. — Машину делали под тогдашние условия прорыва противоракетной обороны, когда противник мог заметить ее только на встречном курсе. Сегодня радиолокационные средства облучают сверху, снизу, сбоку. Поэтому единственная возможность остаться незамеченным — это лететь на гиперзвуковой скорости в шесть и более Махов. На таких скоростях вокруг аппарата само по себе образуется облако плазмы. И здесь важно то, что в России уже умеют пользоваться им и как радиопоглощающим защитным щитом, и как антенной, с помощью которой можно передавать сигналы боевого управления.