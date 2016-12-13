Россия — многонациональная и мультикультуральная страна, в которой проживают 193 национальности и этноса. Межнациональные отношения для нас имеют стратегическое значение наравне с военной безопасностью и здоровьем нации. Руководство государства осознает важную роль межнационального согласия для стабильного развития будущего нашей страны. «Давайте будем помнить: мы единый народ, мы один народ, и Россия у нас одна!» — призвал президент Владимир Путин, обращаясь 1 декабря 2016 года к Федеральному собранию с ежегодным посланием.

Единая нация должна воспитываться. И это воспитание должно начинаться в детстве, а уже потом и молодежь должна принимать активное участие в национально-патриотических мероприятиях, только в этом случае мы сможем вырастить поколение, которое будет едино.

У нас есть богатая история и колоссальный опыт прошлого. Советский Союз являлся наглядным примером единства и дружбы народов, исключающих любую дискриминацию на национальной почве. Каждый гражданин того времени считал себя частью великой страны, и это впитывалось с молоком матери. Огромную роль в сплочении нации сыграла также и Великая Отечественная война, которая объединила все народы СССР в борьбе за победу над фашизмом.

Но, к сожалению, были и развал Советского Союза, и разобщение нации, отделение республик и последующая деградация социально-экономической сферы, разжигание межнациональной розни и этнических конфликтов, раны от них у некоторых республик не заросли и по сей день. Не так давно в ряде стран СНГ были проведены социологические опросы населения об отношении к СССР, и большинство граждан высказали мнение, что это был прекрасный пример единства как в экономическом плане, так и в плане безопасности народов и этносов.

В последние десятилетия в мире наблюдается тотальный рост напряженности в межнациональной сфере, и мы можем видеть примеры разрушения государств из-за «цветных революций» на почве межэтнических и межконфессиональных конфликтов.

Россия — великая страна с мощнейшим военно-промышленным и атомным потенциалом, обладающая колоссальным энергосырьевым ресурсом, гарантирующим безопасность. И единственный способ нас разрушить и ослабить — это дестабилизировать ситуацию внутри страны путем разобщения единства нации. Активные попытки это сделать не прекращаются ни на минуту. Мы должны это осознавать и противодействовать всем экстремистским организациям в лице иностранных НКО, активно действующих в нашей стране и на территории всего постсоветского пространства.

Необходимо прописать в законе, что российская нация — это совокупность всех национальностей, проживающих на территории России. Необходимо сплочение граждан нашей страны на базе общенациональной патриотической идеологии, а также согласованных социально-политических интересов. Для нас это прежде всего общность людей — граждан России, объединенных не по принципу «чистоты крови», а связанных духовным родством, языком, культурой, общей историей и землей. Также важно укрепить роль общественных организаций и их взаимодействие со всеми структурами власти.

Наряду с законодательными инициативами активно развивается общественная дипломатия, которая реализует Стратегию национальной политики РФ до 2025 года. Еще одна важная задача — активизация работы школьных и дошкольных учреждений по патриотическому воспитанию молодежи и обучению навыкам бесконфликтного общения.

Российская цивилизация зиждется на приоритете духовно-нравственных ценностей. Обращение к ним является единственным действенным оружием против разрушительных процессов в обществе. Возрождение духовности и культуры многонационального народа России — важнейшее условие формирования единой нации. Необходимо пропагандировать и развивать межнациональные культурные связи, вырабатывать согласованную позицию всех этносов, входящих в большую российскую семью, по ключевым аспектам национальной политики государства. Мы должны понимать, что мирное сосуществование всех народов России в единой братской семье — залог будущего великой России.

Автор — председатель комитета Совета Ассамблеи народов России по общественной дипломатии