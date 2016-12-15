ВТБ усилит свое представительство в совете директоров «Динамо»

В пятницу в столице состоится внеочередное собрание акционеров АО «Футбольный клуб Динамо-Москва», на котором будет избран новый состав совета директоров клуба. Согласно нынешней редакции устава организации, утвержденной весной 2016 года, совет директоров должен состоять из пяти человек. Как сообщил «Известиям» источник в офисе бело-голубых, столько же претендентов официально подали документы на выдвижение в высший руководящий орган «Динамо». Ими стали первый заместитель президента–председателя правления Банка ВТБ Василий Титов, нынешний генеральный директор ФК «Динамо» Евгений Муравьев, советник председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Сергей Федоров, председатель правления «Банка Москвы» Геннадий Солдатенков и бывший вице-президент ФК «Динамо» Юрий Белкин, продолжающий работу в клубе и курирующий строительство академии бело-голубых на Водном стадионе.

Таким образом, вероятнее всего, большинство в совете директоров клуба вновь перейдет к ВТБ за счет трех его представителей — Титова, Белкина и Солдатенкова. Напомним, в период с 2001 по 2011 год Геннадий Солдатенков работал в ВТБ, в последние четыре года являясь вице-президентом банка. В 2011 году он перешел в «Банк Москвы», который с мая нынешнего года присоединяется к ВТБ. Юрий Белкин до прихода в «Динамо» в 2011 году также работал в ВТБ.

Нынешний состав совета директоров бело-голубых состоит преимущественно из бывших сотрудников ВФСО «Динамо» из команды экс-руководителя общества Владимира Проничева. Напомним, в июле «Известия» первыми опубликовали информацию о грядущем уходе Проничева с поста председателя Центрального совета ВФСО «Динамо». В августе он объявил об отставке по собственному желанию после 16 лет управления организацией. В сентябре конференция общества выбрала на пост председателя экс-гендиректора «Норильского никеля», бывшего замминистра экономического развития и торговли РФ Владимира Стржалковского. Позднее Владимир Проничев, с мая 2015 года являвшийся председателем совета директоров футбольного клуба, объявил об отставке и с этой должности.

Помимо него, членами совета директоров «Динамо» с мая являлись бывший первый заместитель Проничева в обществе «Динамо» и экс-гендиректор ФК Сергей Сысоев, осенью ушедший с обеих должностей, а также директор управления международных связей общества Дмитрий Шелепин. ВТБ в совете директоров представляли Титов и Солдатенков, которые сохранят свои позиции. Стоит отметить, что с лета 2009 по май 2016 года председателем совета директоров был именно Василий Титов.

Что же касается представителей центрального совета ВФСО «Динамо», то, по данным источника «Известий», в клубе с 16 декабря в совете директоров их будет двое. Это нынешний гендиректор ФК Евгений Муравьев, назначенный на эту должность уже после прихода в ВФСО нынешнего руководства, а также Сергей Федоров, в октябре утвержденный Владимиром Стржалковским в должности советника председателя ВФСО. Стоит отметить, что Федоров также является президентом и гендиректором ватерпольного клуба «Динамо» (Москва). В 2005 – 2008 годах он был главой ЗАО «ВТБ Страхование», а затем перешел к Стржалковскому в «Норникель», где четыре года возглавлял департамент страхования.

С высокой вероятностью в день избрания новый совет директоров определит и своего председателя. Несколько источников «Известий» в клубе утверждают, что наиболее вероятным претендентом на этот пост пока является Юрий Белкин. Он работал вице-президентом «Динамо» до сентября 2015 года — вплоть до упразднения этой должности. После этого он стал директором клуба по подготовке резерва, однако ушел с должности в апреле 2016-го (его сменщик Сергей Силкин покинул данный пост в конце ноября). При этом функционер остался в штате клуба и стал отвечать за контроль над строительством академии на Водном стадионе.

Претенденты на места в совете директоров «Динамо» отказались от комментариев до подведения итогов собрания акционеров.

Бывший президент и председатель совета директоров «Динамо» Геннадий Соловьев выразил надежду, что новый высший руководящий состав бело-голубых сможет исправить тяжелое финансовое положение клуба.

— Надеюсь, эти люди постараются исправить ситуацию, — сказал «Известиям» Геннадий Соловьев. — Титов и Солдатенков и так были в совете директоров. Плюс три новых человека: Белкин, Муравьев, который уже рулит футбольным процессом, и Федоров, с которым я еще не знаком. Совет директоров — очень важный орган в части принятия решений, распределения финансов, покупки и продажи игроков. Надеюсь, они справятся с поставленной задачей.

Напомним, в мае «Динамо» впервые в 80-летней истории чемпионатов СССР и России вылетело из высшего дивизиона национального первенства. В нынешнем сезоне к зимнему перерыву команда идет на первом месте в таблице первого дивизиона и является главным претендентом на возвращение в РФПЛ. Осенью Евгений Муравьев заявил, что общая задолженность клуба составляет около 13 млрд рублей. В этот же период ряд футболистов подали жалобу относительно задержек заработной платы. В декабре палата по разрешению споров РФС удовлетворила иски нападающего Павла Погребняка, полузащитника Игоря Денисова и защитника Виталия Дьякова и в качестве обеспечительной меры наложила на «Динамо» запрет на регистрацию новых футболистов.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram