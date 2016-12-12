Медучреждения обязали получать лицензию для проведения абортов

Искусственное прерывание беременности правительство России причислило к медицинским услугам. Для их оказания теперь необходимо получить дополнительную лицензию. Соответствующее постановление опубликовано 12 декабря на официальном портале правовой информации.



Постановление от 8 декабря 2016 года подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает телеканал «360».

Ранее предлагалось вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования (ОМС), однако предложение было отклонено в правительстве.

