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Медучреждения обязали получать лицензию для проведения абортов

Соответствующую услугу приравняли к медицинским

Искусственное прерывание беременности правительство России причислило к медицинским услугам. Для их оказания теперь необходимо получить дополнительную лицензию. Соответствующее постановление опубликовано 12 декабря на официальном портале правовой информации.

Постановление от 8 декабря 2016 года подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает телеканал «360».

Ранее предлагалось вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования (ОМС), однако предложение было отклонено в правительстве.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Медучреждения обязали получать лицензию для проведения абортов

Соответствующую услугу приравняли к медицинским

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