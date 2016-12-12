Пенсионерка отдала мошенникам 600 тыс. рублей за снятие порчи

Проверка по факту мошенничества на сумму 600 тыс. рублей проводится в Ангарске. Жертвой аферистов, пообещавших снять порчу, стала пожилая женщина.

Как сообщает ИА IrkutskMedia, в полицию обратился муж пострадавшей. По словам 68-летнего мужчины, его 71-летняя супруга заинтересовалась объявлением об услугах по снятию порчи, которое она увидела по телевизору.

Пенсионерка позвонила по указанному в рекламе телефону и, поговорив с неизвестной женщиной, осуществила три денежных перевода на счет мошенников на сумму 600 тыс. рублей. Так и не получив обещанных услуг, пенсионеры решили обратиться в полицию.

Позднее было установлено, что звонок на телефон потерпевшей был совершен с SIM-карты, зарегистрированной в Московской области. Полиция напоминает, что нужно быть бдительными и не попадаться на уловки аферистов.