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Пенсионерка отдала мошенникам 600 тыс. рублей за снятие порчи

71-летняя жительница Ангарска доверилась телевизионной рекламе

Проверка по факту мошенничества на сумму 600 тыс. рублей проводится в Ангарске. Жертвой аферистов, пообещавших снять порчу, стала пожилая женщина.

Как сообщает ИА IrkutskMedia, в полицию обратился муж пострадавшей. По словам 68-летнего мужчины, его 71-летняя супруга заинтересовалась объявлением об услугах по снятию порчи, которое она увидела по телевизору.

Пенсионерка позвонила по указанному в рекламе телефону и, поговорив с неизвестной женщиной, осуществила три денежных перевода на счет мошенников на сумму 600 тыс. рублей. Так и не получив обещанных услуг, пенсионеры решили обратиться в полицию.

Позднее было установлено, что звонок на телефон потерпевшей был совершен с SIM-карты, зарегистрированной в Московской области. Полиция напоминает, что нужно быть бдительными и не попадаться на уловки аферистов.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Пенсионерка отдала мошенникам 600 тыс. рублей за снятие порчи

71-летняя жительница Ангарска доверилась телевизионной рекламе

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