Возглавляемая США коалиция перестает бомбить ИГ

Антиигиловская коалиция в декабре заметно сократила количество ударов по боевикам в Ираке и Сирии. При этом эффективность авианалетов вызывает большие сомнения, поскольку целями для них зачастую становятся тракторы или даже мусоровозы. Авиация коалиции также фактически ничего не сделала, чтобы помешать отступлению джихадистов из Мосула в Ракку.

Как показывают официальные отчеты из штаба операции «Несокрушимая решимость», в первые десять дней декабря авиация коалиции нанесла 148 ударов по целям в Сирии и Ираке, а за аналогичный период прошлого месяца этот показатель составил 220 ударов. То есть, несмотря на продолжающиеся бои под Мосулом и активизацию боевиков в Ракке, количество ракетных и бомбовых ударов снизилось примерно на треть. В первых числах текущего месяца количество ударов по целям в Ираке и Сирии не превышало десятка в день, а, например, 2 декабря их вообще было всего четыре.

Причем ударом считаются как действия одиночного летательного аппарата, так и массированный налет. А судя по отчетам, массированные налеты теперь редкость. Таковые случаются, лишь когда союзные американцам силы начинают какую-то крупную операцию.

Удары по силам ИГ (организация запрещена в РФ) в Сирии наносятся главным образом для поддержки курдских отрядов, продвигающихся к Ракке. Так, в минувшие выходные сразу 10 ударов было нанесено в районе сирийского города Айн-Исса, расположенного к северу от столицы самопровозглашенного халифата.

В остальное время в качестве целей зачастую указываются одиночные транспортные средства или строительная техника (грузовики, тракторы, фронтальные погрузчики, бульдозеры и даже мусоровозы). Как правило, сообщается лишь, что «тактическая единица» была атакована и результаты ударов неизвестны. Более того, в Сирии авиация коалиции охотится преимущественно за объектами нефтяной инфраструктуры и бензовозами.

В Ираке коалиция действует иначе. Там удары наносятся главным образом для поддержки правительственных войск, действующих под Мосулом и в прилегающих районах. В списках пораженных целей часто фигурируют бункеры, тоннели, полевые укрепления джихадистов. При этом нет сообщений, что самолеты коалиции вели охоту на отходящие на запад к Ракке конвои, хотя в пустынной местности это относительно легкая цель.

Как пояснил «Известиям» независимый военный эксперт Антон Лавров, с самого начала операции «Несокрушимая решимость» американцы и их союзники наносят только точечные удары, чтобы побочный ущерб был минимальным.

— Они стараются работать в белых перчатках, и этим во многом объясняется низкая эффективность действий авиации коалиции, — говорит Лавров. — Несмотря на очень значительные силы и средства, в день они уничтожают максимум десяток боевиков ИГ.

По словам специалиста, опыт боевых действий в Сирии и Ираке показал, что без сочетания авиаударов с операциями наземных сил действия авиации неэффективны.

— Там, где были войска, где оказывалась поддержка переднему краю, там успехи есть, а от ударов по внутренним районам Сирии никакого эффекта нет, кроме, может быть, ликвидации главарей, — рассказывает Лавров. — Снижение количества вылетов в начале декабря могло быть связано и с песчаными бурями, которые мешали боевому применению авиации. Но это могло быть просто удобным предлогом, потому что не было заметно какого-то воздействия по отступающим из Мосула боевикам. Не было интенсификации ударов, и они практически без проблем добрались до Ракки.

Самолеты коалиции зачастую вылетают для патрулирования какого-то заданного района, так называемого kill box. И далеко не каждый вылет бывает результативным, поскольку в Сирии (в отличие от Ирака) у них не налажена разведка и нет авианаводчиков.

По оценкам экспертов, российские ВКС совершают по 40–60 вылетов в день, то есть как минимум вдвое больше, чем возглавляемая США коалиция.

— На пике активности могло быть до 100 вылетов российской авиации в день, но сейчас там осталось меньше ударных самолетов, — поясняет Антон Лавров.