В школах начнут преподавать астрономию

В федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) официально закрепят школьный предмет «Астрономия». Соответствующий законопроект Министерства образования и науки РФ размещен на федеральном портале раскрытия информации нормативных правовых актов.

«Приказом … предусмотрено изучение учебного предмета «Астрономия» в качестве самостоятельного, уточнены требования к результатам его изучения на базовом и углубленном уровнях», — говорится в пояснительной записке к документу.

Сама же инициатива подразумевает внесение в учебный план изменений. Так, в обязательную предметную область естественные науки будет входить «Астрономия» (базовый и углубленный уровни).

Также проект предусматривает исключение этого предмета из списка дополнительных учебных дисциплин и курсов по выбору, предлагаемых школами.