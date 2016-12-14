Виртуальной реальности обеспечат господдержку

Дополненная и виртуальная реальность (AR&VR) станет новым выделенным направлением Национальной технологической инициативы (НТИ), определенной президентом основой инновационного развития страны. Разработка «дорожной карты» AR&VR сейчас ведется межведомственным экспертным советом — ее принятие ожидается в следующем году.

По словам главы Российской венчурной компании (РВК) Евгения Кузнецова, AR&VR станет одним из перспективных направлений развития НТИ.

— Сейчас идет структуризация существующих «дорожных карт» НТИ и одновременно активный процесс формирования «карты» по дополненной и виртуальной реальности, — заявил «Известиям» и.о. генерального директора РВК Евгений Кузнецов. — AR&VR — это один из самых быстрорастущих рынков. Множество процессов — образовательных, промышленных, развлекательных — переносятся в виртуальную среду. И в России есть очень высокие компетенции в части AR&VR.

Руководитель Ассоциации дополненной и виртуальной реальности Екатерина Филатова рассказала «Известиям», что в проекте «дорожной карты» AR&VR обозначены такие направления развития индустрии, как медиакоммуникационные платформы, средства создания виртуального образа, средства разработки дополненной реальности.

— Мы видели на примере популярнейшей игры Pokemon Go, как виртуальные объекты могут дополнять реальный мир, — рассказала Екатерина Филатова. — Это только начало, самый простой пример. Планируется разработка программ дополненной реальности, позволяющих увидеть, к примеру, дворец в поле, где он стоял когда-то.

По словам Екатерины Филатовой, «дорожная карта» AR&VR учтет и такие направления, как появление и функциональное развитие виртуальных образов — аватаров. Со временем ваше изображение на страничке в социальной сети сможет не только помогать окружающим вас идентифицировать: в перспективе виртуальные помощники смогут общаться от вашего имени с посетителями и, если вы их наделите такими возможностями, давать от вашего имени определенную информацию.

В России уже реализуются масштабные профессиональные проекты в области AR&VR. Например, в ракетно-космической корпорации «Энергия» создается система виртуальной реальности с полным погружением для имитации внекорабельной деятельности. Частично новый метод тренировок заменит отработку манипуляций в знаменитом бассейне Центра подготовки космонавтов (ЦПК), где помещена копия российского сегмента МКС.

Для РКК «Энергия» создается сложная биомеханическая модель кинематики человека, который работает в скафандре, учитывающая перепад между давлением внешней среды и давлением внутри скафандра. В виртуальной кинематической модели учитываются все ограничения, которые возникают у человека, двигающегося в скафандре. Плюс к этому создается система обезвешивания, которая позволяет «отключить» гравитацию, создав у космонавтов полнейшую иллюзию невесомости.

По словам Екатерины Филатовой, «дорожная карта» может быть подготовлена в течение ближайших месяцев и после одобрения в Агентстве стратегических инициатив будет представлена на рассмотрение в РВК.

На сегодняшний день Советом при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию утверждены следующие «дорожные карты» НТИ: EnergyNet (распределенная энергетика от personal power до smart grid, smart city), AeroNet (распределенные системы беспилотных летательных аппаратов), MariNet (распределенные системы морского транспорта без экипажа), AutoNet (распределенная сеть управления автотранспортом без водителя), NeuroNet (распределенные искусственные компоненты сознания и психики). На стадии разработки и утверждения находятся «дорожные карты» FinNet (децентрализованные финансовые системы и валюты), FoodNet (системы персонального производства и доставки еды и воды), SafeNet (новые персональные системы безопасности) и HealthNet (персональная медицина).

Справка «Известий»



Главную идею НТИ Владимир Путин описал в послании Федеральному собранию 4 декабря 2014 года: «На основе долгосрочного прогнозирования необходимо понять, с какими задачами Россия столкнется через 10–15 лет, какие передовые решения потребуются для того, чтобы обеспечить национальную безопасность, качество жизни людей, развитие отраслей нового технологического уклада». В указе президента «О стратегии научно-технологического развития РФ» (от 1.12.2016) НТИ названа «одним из основных инструментов, обеспечивающих преобразование фундаментальных знаний, поисковых и прикладных научных исследований в продукты и услуги, способствующих достижению лидерства российских компаний на перспективных рынках».