Глава Орловской области пообещал увольнять неэффективных чиновников

Вадим Потомский будет оценивать деятельность чиновников по итогам работы
Губернатор Орловской области Вадим Потомский на рабочем совещании заявил, что намерен существенно сократить число неэффективных чиновников. Он поручил руководителям департаментов готовить планы на год, а по итогам работы пообещал оценивать работу чиновников.
«У вас должен появиться комсомольский задор, а у меня возможность выставить оценки, как в дневнике, 5 или 2: кто-то остается работать, а кто-то уедет. Пора прекращать свободное плавание», — цитирует Потомского InfoOrel.ru.
Кроме того, губернатор указал на необходимость совершенствования работы с обращениями граждан. Главными принципами работы с населением должны стать оперативность, открытость и строгий контроль за решением проблем обратившихся за помощью граждан, подчеркнул чиновник.
Он также выдвинул инициативу по реформированию департамента внутренней политики. Ожидается, что в регионе появятся шесть кураторов, которые будут контролировать районы. В числе прочих задач в их обязанности войдут изучение общественного мнения и общение с населением.