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Новые фигуранты могут появиться в деле о трагедии в Стругах Красных

Под суд могут пойти полицейские, которые допустили, что в руках у подростков появилось оружие

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

Полицейских Псковской области могут привлечь к ответственности за то, что они допустили появление оружия у двух подростков в Стругах Красных.

Сейчас областная прокуратура проводит проверку по факту непресечения сотрудниками ОВД незаконного хранения оружия.

Как сообщает Псковская лента новостей со ссылкой на пресс-службу ведомства, расследование, в частности, ведется в отношении должностных лиц Струго-Красненского и Псковского ОВД. Их подозревают в неисполнении должностных обязанностей, связанных с проведением проверок хранения оружия.

В результате нарушения, говорят в прокуратуре, двое несовершеннолетних завладели травматическим пистолетом и двумя ружьями, ранили из травматического пистолета женщину, а также совершили посягательство на жизнь сотрудников полиции.

Как писали «Известия», трагедия под Псковом произошла 14 ноября. Двое вооруженных 15-летних подростков забаррикадировались в одном из строений.  После того как на вызов прибыли полицейские, подростки открыли по ним огонь. Переговоры с ними, длившиеся несколько часов, ни к какому результату не привели, и спецназ пошел на штурм. Позже подростки были найдены мертвыми.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Новые фигуранты могут появиться в деле о трагедии в Стругах Красных

Новые фигуранты могут появиться в деле о трагедии в Стругах КрасныхПод суд могут пойти полицейские, которые допустили, что в руках у подростков появилось оружие

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