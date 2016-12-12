Тимошенко пригрозила Савченко разговором во фракции

Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Надежда Савченко — народный депутат «Батькивщины» — дальше будет планировать свою политическую деятельность сама.

«Я считаю, что Савченко определила свою судьбу и она будет решать, как дальше планировать свою политическую деятельность», — сказала Тимошенко в ходе брифинга в Киеве, передает «Интерфакс».

Тимошенко также напомнила, что Савченко заявила о формировании собственной партии и свою деятельность с «Батькивщиной» она не координирует. Более того, позиции Савченко и фракции Тимошенко «кардинально расходятся».

«Я думаю, что на фракции мы обязательно будем иметь с ней разговор», — добавила Тимошенко.

Ранее в СМИ появилась информация том, что Савченко посетила Минск, где встретилась с руководителями самопровозглашенных республик Донбасса.

В «Батькивщине» подчеркнули, что любые переговоры с лидерами ДНР и ЛНР считают недопустимыми.