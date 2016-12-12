Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
12 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Конвертировать эмоции в практику

Политолог Тамара Гузенкова — о том, каким курсом поведет республику новый президент Приднестровья

Фото: страница Тамары Гузенковой в Facebook

Итак, согласно обнародованным ЦИК Приднестровья результатам, 11 декабря на президентских выборах в первом туре с внушительным отрывом (62,3% против 27,4%) победил спикер парламента Вадим Красносельский. Кадровый военный, выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, он за 10 лет сделал успешную, если не сказать головокружительную, карьеру — прошел путь от оперуполномоченного отдела по борьбе с экономическими преступлениями Бендерского ГОВД (1996) до главы МВД ПМР (2007). В 38 лет Красносельский стал генерал-майором милиции, и сейчас его парадный китель буквально сияет от обилия государственных наград, в число которых входит и орден «За личное мужество».

Политический олимп покорился ему еще более стремительно. В ноябре 2015 года был избран депутатом Верховного совета ПМР и возглавил его, а спустя всего лишь год занял пост президента республики.

Конечно, помимо личных качеств и воли к победе здесь не обошлось без везения и особого стечения обстоятельств. В связи с этим возникает вопрос: кто он — ярко вспыхнувшая одинокая звезда на политическом небосклоне Приднестровья или член влиятельной корпорации (группы), которая сделала ставку на молодого, перспективного, но при этом предсказуемого и ответственного политика?

Зная реалии ПМР, рискну предположить последнее, хотя это вовсе не исключает определенной самостоятельности и личной харизмы вновь избранного президента. В конце концов, для многих из тех, кто заинтересованно следил за исходом президентской гонки, гораздо важнее было не то, как раскроются и проявятся личные качества пока еще мало известного первого лица в Приднестровье, а то, каким курсом он поведет все еще непризнанную республику, находящуюся в кольце транспортной и торгово-экономической блокады.

И здесь начинается самое интересное, так как хорошо известно, что завоевать доверие приднестровцев непросто, а потерять его можно в один миг, стоит только совершить неверный шаг.

Каков же «свод» идей и ценностей, на который обязан опираться политик, если он хочет завоевать доверие народа? Этот свод, с одной стороны, прост, а с другой — имеет качества высокой, а потому труднодостижимой мечты. Ну, например, сейчас в мире найдется немного стран, где отчетливо и ясно сформулирована и «прочувствована» национальная идея. А в Приднестровье она есть — это признание независимости государства с последующим вхождением в состав России.

Интересно, где бы сейчас был Красносельский, если бы на каверзный журналистский вопрос о том, как он относится к идее федеративного устройства Республики Молдовы с участием ПМР, не ответил, что «Приднестровье шаг за шагом добьется признания независимости и войдет в состав России», а сказал бы что-нибудь более уклончивое? Я почти уверена, что многие избиратели ему бы такой уклончивости не простили.

Концепт сохранения Приднестровья в качестве части политического пространства России и Русского мира для большинства жителей понятен и прочувствован. А любые объединительные проекты с ближайшими соседями вызывают отторжение и недоверие. Вот что в этой ситуации делать — лавировать или стоять на своем? Непростая дилемма в условиях непризнанности и ужесточения таможенно-пограничного режима на внешнем периметре.

Вообще, под всеми пророссийскими положениями, прозвучавшими из уст Красносельского, без колебаний подписалось бы подавляющее большинство граждан ПМР, включая и предыдущих президентов. Я бы сказала, что в Приднестровье есть такая самая востребованная и популярная профессия и одновременно призвание — «любить Россию».

Но для действующего президента задачей огромной важности становится «конвертация» этой приверженности в практическое русло, чтобы люди не чувствовали себя узниками и заложниками этой любви, чего, собственно говоря, и добивается Брюссель с Вашингтоном, закручивая гайки в хозяйственной и торговой деятельности с помощью Кишинева и Киева.

В этом контексте на повестку дня выходит целый перечень важных и первоочередных дел: введение упрощенной процедуры получения российского гражданства; продление миротворческой миссии в Приднестровье; углубление экономических связей с Россией; наращивание инвестиционной активности в регионе; увеличение количества рабочих мест; установление строгого контроля за российской финансовой помощью Приднестровью; установление мирных партнерских отношений с соседними странами и многое другое.

Смысл всех этих мер понятен: обеспечить мирную, безопасную жизнь гражданам Приднестровья, дать им работу, гарантировать свободу передвижения. Но как их реализовать — искусство, которым обязаны овладеть президент и его команда.

Миссия России — провести, что называется, аудит своих возможностей и помочь жителям Приднестровья пережить непростые времена. Представляется, что упрощенное предоставление гражданства, учет трудового стажа при начислении российских пенсий или возможность использования «материнского капитала» на территории ПМР — это не такая уж высокая цена за сохранение стратегически важного для России региона.

Автор — заместитель директора Российского института стратегических исследований

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Конвертировать эмоции в практику

Конвертировать эмоции в практикуПолитолог Тамара Гузенкова — о том, каким курсом поведет республику новый президент Приднестровья

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Валентина Матвиенко

председатель Совета Федерации

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Борис Рыбак

транспортный эксперт

Все мнения

Инфографика

Рейтинг успешности регионов России: динамика изменений за четыре года

Рейтинг успешности регионов России: динамика изменений за четыре года

О том, как в последние годы менялась управленческая эффективность в субъектах страны, — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Андрей Клишас

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке