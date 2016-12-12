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В Москве из-за нарушений закрыли более 30 хостелов

Большинство из них касались несоответствия санитарным нормам

В Москве за последние несколько месяцев были закрыты более 30 хостелов, расположенных в жилых домах. При проверке надзорные органы в них выявили многочисленные нарушения.

Большинство нарушений касались несоответствий санитарным нормам, несоблюдений правил безопасности и нарушений перепланировки. По действующему законодательству, если хостел расположен в многоквартирном доме, его вход должен быть изолирован от жилой части здания.

Как сообщают Дни.Ру, в 2015 году из-за нарушений в Москве закрыли десятки хостелов. В большинстве случаев они были превращены в нелегальные ночлежки для приезжих. На сегодняшний день в российской столице работают почти 700 гостиниц и 352 хостела.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

В Москве из-за нарушений закрыли более 30 хостелов

Большинство из них касались несоответствия санитарным нормам

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