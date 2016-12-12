Материнская смертность в РФ достигла исторического минимума

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что РФ достигла «Целей тысячелетия», определенных ООН в 2000 году в части снижения детской и материнской смертности.

«Нам удалось достичь «Целей тысячелетия» в области развития по таким важнейшим показателям, как снижение детской и материнской смертности. Они были сформулированы ООН в 2000 году», — заявил глава кабмина в ходе селекторного совещания по вопросам охраны здоровья матери и ребенка, передает «РИА Новости».

Медведев также уточнил, что за последние 25 лет показатель материнской смертности в России снизился более чем на три четверти и к настоящему моменту составляет чуть более 10 случаев на 100 тыс. родившихся живыми детей. Также за этот срок почти на две трети снизилась смертность детей в возрасте до пяти лет.

«Уровень младенческой смертности по результатам прошлого года составил 6,5 случая на 1000 родившихся живыми. По итогам десяти месяцев этого года этот показатель составляет 5,9», — привел данные премьер-министр.