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В Самарской области сменился министр строительства

Им стал Александр Баландин, ранее возглавлявший Волжский район

В Самарской области сменился министр строительства. Согласно постановлению губернатора региона Николая Меркушкина, им стал экс-глава Волжского района Александр Баландин.

Глава региона Николай Меркушкин провел с новым министром рабочую встречу и высоко оценил профессиональные качества нового министра.

«Это, прежде всего, человек не испорченный. Интересы дела для него всегда были на первом месте. Так у нас бывает, мягко говоря, не всегда», — цитирует губернатора TLTgorod.

Александр Баландин закончил Куйбышевский инженерно-строительный институт по специальности инженер-строитель, после чего работал инженером в совхозе, а затем затем занимал руководящие должности в администрации Нефтегорского района.

С 2009 года Баландин возглавлял администрацию Большечерниговского района, а с декабря 2013 по 2016 год он был руководителем Волжского района.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

В Самарской области сменился министр строительства

Им стал Александр Баландин, ранее возглавлявший Волжский район

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