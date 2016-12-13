Росавтодор отчитали за плохие дороги в регионах

Аудиторы Счетной палаты зафиксировали, что дорожные фонды в регионах используются не в полном объеме. Согласно проведенному анализу, в 2015 году было израсходовано лишь 86% от совокупного объема выделенных средств, то есть из предусмотренных 708 млрд рублей кассовый расход составил 610,2 млрд рублей. В то же время в 21 субъекте отмечено исполнение ниже 80%, в том числе в шести регионах — менее 60%. Об этом в ходе видеоконференции коллегии Счетной палаты под председательством Татьяны Голиковой сообщил в своем докладе аудитор Валерий Богомолов.

Он напомнил, что в настоящее время законы о дорожных фондах приняты всеми регионами, вместе с утвержденным порядком их формирования и использования. Преимущественно дорожные фонды формируются за счет семи и более источников, но основными являются только три: акцизы на нефтепродукты, транспортный налог и межбюджетные трансферты.

Основные сложности возникают по причине слабого уровня прогнозирования поступления доходов от акцизов и транспортного налога. Так, по данным Счетной палаты, в 2015 году прогнозные значения по указанным источникам составили 268,6 млрд рублей, а фактически поступило 400 млрд рублей, или на 49% больше. Больше всех отклонились в фактических показателях от прогнозных Санкт-Петербург, Омская и Саратовская области.

Повышение качества администрирования транспортного налога является основным фактором в решении задачи по увеличению объемов дорожных фондов. Однако его эффективности препятствует ежегодно возрастающая задолженность по уплате взносов в дорожные фонды. Согласно докладу Валерия Богомолова, по состоянию на 1 января 2016 года задолженность составила 99,7 млрд рублей, увеличившись за 2015 год на 18 млрд рублей. При этом в Москве эта задолженность достигла 21,8 млрд рублей, в Краснодарском крае — 3,6 млрд рублей, в Самарской области — 3,1 млрд рублей.

Не всё благополучно и с таким источником дорожных фондов, как использование межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. По данным Счетной палаты, в 2015 году регионами использовано 120 млрд рублей, или 81,6%. В этом году, по данным на 7 декабря, кассовый расход субъектами средств федерального бюджета составил только 59,5% (80,9 млрд рублей).

— Как следствие, в регионах с низким уровнем освоения средств достаточно высока доля автодорог, не соответствующих нормативным требованиям, — констатировал Валерий Богомолов.

Масштаб проблемы аудитор проиллюстрировал данными на 1 января нынешнего года, согласно которым из совокупной протяженности автодорог регионального значения в 515,8 тыс. км нормативным требованиям не соответствует 62%. Следствием этого является высокий уровень аварийности на трассах.

— На 1 ноября нынешнего года в целом по стране произошло 142, 4 тыс. ДТП. При этом шокирует статистика смертности в результате аварий — 16,7 тыс. человек, — отметил Валерий Богомолов.

В Росавтодоре сообщили, что антирейтинг субъектов РФ по количеству неиспользованных средств дорожных фондов на заседании коллегии Счетной палаты аудиторы рассмотрели совместно со специалистами ведомства. При этом по освоению средств межбюджетных трансфертов отстающими были названы Пермский край, Самарская область, Ростовская область, Приморский край, Ленинградская область, Удмуртская Республика и др.

— Основными причинами сложившейся ситуации являются длительность внутренних межведомственных согласовательных процедур и несвоевременное заключение госконтрактов с подрядчиками, — пояснили «Известиям» представители Росавтодора.

По мнению члена Адвокатской палаты Московской области Виктора Наумова, специализирующегося по делам о взыскании задолженности и штрафных санкций, наличие большого объема неиспользованных средств может быть связано с несколькими причинами. Например, с нецелевым расходованием средств региональными властями, порядком их зачисления (средства поступают в фонды лишь на следующий год после сбора акцизов, что приводит к задержкам ремонта), длительностью процедур, связанных с отводом земельных участков, и ошибками в оформлении документов на получение субсидий.

— Решению этих проблем на законодательном уровне могла бы способствовать более строгая регламентация распределения средств, которую в то же время будет сопровождать упрощение процедур подачи и получения необходимой для получения денег и ведения работ документации, — сказал адвокат.

В Росавтодоре в то же время прогнозируют, что в 2016 году ожидаемые показатели освоения бюджетных средств по стране по сравнению с прошлым годом значительно улучшатся.

— Большинство работ завершены и оплачены осенью. Часть субъектов находятся в стадии приемки объектов и расчетов с подрядчиками. В этой группе 18 регионов, которые должны выправить свои показатели до конца декабря, — отметили в дорожном агентстве.

В Счетной палате, в свою очередь, заявили, что о результатах экспертно-аналитического исследования будет сообщено в письме вице-премьеру Аркадию Дворковичу, а также в отчете, который будет направлен в палаты Федерального собрания.

Письма направят и ряду глав регионов, где выявлены нарушения. В частности, в ряде областей нарушена норма о том, что неиспользованные в текущем году бюджетные ассигнования дорожных фондов направляются на их увеличение в очередном году. В шести субъектах РФ до настоящего времени не утверждены нормативы финансовых затрат, в соответствии с которыми должны формироваться расходы бюджета субъекта на капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог. Также проверка Счетной палаты выявила ряд нарушений и недостатков при использовании средств на осуществление дорожной деятельности в Саратовской и Ярославской областях. По этим фактам Счетной палатой будет направлено письмо в Генеральную прокуратуру.