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Двое детей, пострадавших в ДТП в ХМАО, пришли в сознание

Они начали самостоятельно дышать и узнавать близких

Двое детей, пострадавших в ДТП с участием автобуса в ХМАО, пришли в сознание. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

По данным megatyumen.ru, оба пострадавших начали самостоятельно дышать и узнавать близких.

Также отмечается, что у еще у одного ребенка, находящегося в коме, появилась возможность прийти в сознание и дышать самостоятельно, однако он по-прежнему подключен к искусственной вентиляции легких. Еще один ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, одна взрослая пациентка также пришла в сознание.

Напомним, ДТП с участием автобуса, в котором находились дети, возвращавшиеся с соревнований из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск, произошло 4 декабря на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями и грузовиком. В результате аварии погибли 12 человек, 23 человека были госпитализированы в тяжелом состоянии. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Двое детей, пострадавших в ДТП в ХМАО, пришли в сознание

Они начали самостоятельно дышать и узнавать близких

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