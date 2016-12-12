Амурский губернатор попросил у Госдумы деньги на капремонт жилья

Амурский губернатор Александр Козлов направил в Госдуму письмо о предоставлении финансовой помощи субъектам Федерации на реализацию программы капитального ремонта домов.

В письме говорится, что в период с 2014 по 2016 год взнос для собственников жилых помещений в области составлял 6,5 рубля за 1 кв. м, на 2017-й — 7,9 рубля, передает ИА «Амур.инфо».

Но и этот тариф ниже экономически обоснованного, а также ниже минимального размера взноса на капремонт, рассчитанного по специальной методике, почти в три и два раза соответственно, сказано в обращении.

Как пишет Козлов, «решение правительства области об утверждении взноса на минимальном уровне является социально ориентированным». Но такой размер взносов без дополнительного финансирования не позволит выполнить программу капремонта в Амурской области в намеченные сроки.