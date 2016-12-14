Обед на вынос

За последние три года интерес населения к кафе и ресторанам снизился примерно на 1–3%, а к доставке еды на дом вырос почти на 2,5%. В рейтинге сервиса отзывов «Фламп» доставка еды на дом еще в прошлом году занимала четвертое место по популярности среди всех форматов общепита, а теперь она поднялась на одну строчку и обогнала бары.

Эксперты ресторанного бизнеса единодушно подтверждают рост популярности доставки еды на дом и в офисы. Такую смену предпочтений часть из них объясняет тем, что многие рестораны перешли на демократичный формат и, испытывая нехватку гостей, всё чаще соглашаются на сотрудничество с сервисами по доставке. Другие полагают, что россияне просто переходят на европейскую и американскую культуру еды.

По данным «Фламп», с 2014 по 2016 год интерес граждан к кафе снизился на 3% (с 32% до 29%), к ресторанам — на 1,2% (с 24,06% до 22,86%). Отзывы о барах в этом году оставляли и читали 18,5% посетителей сервиса отзывов, и эта цифра на протяжении последних трех лет практически не меняется. А вот рост интереса населения к доставке еды — впечатляет. За три год он изменился на 2,5% (16,25% до 18,61%). Интерес к фастфуду вырос на 1% (с 4,5% до 5,5%).

О том, что россияне в последнее время стали предпочитать общепит подешевле, говорят и данные Росстата. Служба государственной статистики зафиксировала, что оборот общественного питания в октябре 2016 года составил 120,6 млрд рублей, что на 5% меньше (в сопоставимых ценах) по сравнению с октябрем предыдущего года.

Ресторатор, доцент кафедры Менеджмент в индустрии гостеприимства Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Сергей Миронов, рассказал «Известиям», что выручка ресторанов в последние годы постоянно снижается, гости переходят в заведения демократичного формата. Меню такого общепита в основном состоит из пиццы и суши. И как раз такая еда является основой доставки на дом.

— Если человеку не по карману блюда высокой кухни и он ест в ресторанах пиццу и суши, то вполне логично, что ему легче заказать эту еду домой и не тратить время на дорогу, — пояснил Сергей Миронов.

Он рассказал, что многие рестораны из-за недостатка гостей вынуждены заключать договоры с сервисами доставки. Такие сервисы берут 30–35% от стоимости заказа. В докризисные годы большинство рестораторов предпочитали не иметь с ними дела.

— Мои рестораны не работают с сервисами доставки, мы не готовы терять такие деньги. Однако многие другие заведения находятся просто в безвыходной ситуации, — отметил Сергей Миронов.

По словам Сергея Миронова, ресторанный бизнес до сих пор не справился с кризисом. Многие рестораны закрылись, зато фастфуд расцвел. Однако в этой ситуации есть и плюсы: ресторанный рынок очистился от непрофессионалов, все сомнительные заведения закрылись. А выжившие рестораны удерживают цены на приемлемом уровне и разрабатывают новые блюда, чтобы привлечь клиентов.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров рассказал, что, несмотря снижение выручки ресторанов и падение покупательской способности населения, ситуация на рынке улучшается. Об этом свидетельствует востребованность новогодних предложений.

— Новый год 2014/15 был провальным для ресторанов, а сегодня мы видим огромное количество предложений празднования: индивидуальных, семейных и корпоративных. Люди уже осознали, что живут в новой реальности, и подстраиваются под нее, — сказал «Известиям» Игорь Бухаров. Увеличение интереса населения к доставке еды на дом он объясняет просто желанием сэкономить время.

Мнение Игоря Бухарова разделяет декан Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Сергей Календжян.

— Темпы жизни постоянно растут, время — деньги. Дневное время — самое эффективное для бизнеса, и тратить на обед более 30 минут — это расточительство. Поэтому многие предпочитают заказывать еду в офис. Такая тенденция много лет назад наблюдалась на Западе. И мы перенимаем эту культуру, — считает Сергей Календжян.

Он добавил, что если речь идет конкретно о Москве, то многие отказываются от посещения ресторанов в пользу доставки еды еще и из-за трудностей, связанных с парковкой в центре города.

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