Прокурор взял на личный контроль дело о ДТП с пьяной сотрудницей МВД

Прокурор Московской области взял на личный контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту ДТП с участием сотрудницы полиции в Серпухове.



Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ и в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ей меры пресечения.

По версии следствия, вечером в воскресенье 31-летняя сотрудница муниципального управления МВД России «Серпуховское» в состоянии алкогольного опьянения нарушила правила дорожного движения и выскочила на обочину, где находились мужчина и женщина.



В результате ДТП оба пешехода погибли. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).

