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Прокурор взял на личный контроль дело о ДТП с пьяной сотрудницей МВД

В результате аварии, которая произошла накануне в подмосковном Серпухове, погибли два пешехода

Фото: ТАСС/Андрей Перечицкий

Прокурор Московской области взял на личный контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту ДТП с участием сотрудницы полиции в Серпухове.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ и в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ей меры пресечения.

По версии следствия, вечером в воскресенье 31-летняя сотрудница муниципального управления МВД России «Серпуховское» в состоянии алкогольного опьянения нарушила правила дорожного движения и выскочила на обочину, где находились мужчина и женщина.

В результате ДТП оба пешехода погибли. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»). 

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Прокурор взял на личный контроль дело о ДТП с пьяной сотрудницей МВД

Прокурор взял на личный контроль дело о ДТП с пьяной сотрудницей МВДВ результате аварии, которая произошла накануне в подмосковном Серпухове, погибли два пешехода

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