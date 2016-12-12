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Россияне выбрали политика года

Опрос был проведен фондом «Общественное мнение»

Около половины россиян признали президента РФ Владимира Путина политиком года.

Такие данные опроса приводит фонд «Общественное мнение».

Респондентов спрашивали, кому из российских политиков или общественных деятелей можно присвоить звание человека года. 43% россиян назвали имя главы государства. 9% респондентов назвали министра иностранных дел Сергея Лаврова, 7% — лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 5% — министра обороны РФ Сергея Шойгу. Более четверти опрошенных так и не смогли определиться с выбором, передает «Федеральное агентство новостей».

Кроме того, 81% опрошенных россиян не смогли назвать событием года ни одно из политических событий в жизни страны. 6% назвали таковым выборы в Госдуму, 2% — запуск энергомоста в Крым.

29% опрошенных считают, что событием года в мире стала победа Дональда Трампа на выборах в США, 18% назвали таковым события в Сирии, 42% затруднились ответить.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Россияне выбрали политика года

Опрос был проведен фондом «Общественное мнение»

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