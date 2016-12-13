Российские военные моряки создадут 3D-модель морского дна

Российский Военно-морской флот получил уникальные комплексы подводного мониторинга «Корвет МК МПД-300», создающие сверхточную трехмерную картинку морского дна со всеми находящимися там объектами, а также показывающие структуру грунта на глубине в несколько десятков метров. В настоящее время уникальные изделия, разработанные петербургским концерном «Океанприбор», устанавливаются на принадлежащие Главному управлению глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны буксиры проекта «Краб» и «Афалина».



«Корвет» — это достаточно сложная система, в состав которой входят беспилотные подводные зонды, гидроакустические станции и даже профилограф (вариант эхолокатора, предназначенный для исследования слоистой структуры дна. — «Известия»). Новейшее изделие позволяет дистанционно сканировать морское дно на глубинах до 300 м, при этом просвечивая сам грунт на глубину до 50 м, распознавая отдельные объекты длиной более 8 см.

— В настоящее время все работы по системе «Корвет МК МПД-300» завершены, комплекс прошел испытания, подтвердив все характеристики, — сообщили «Известиям» в концерне «Океанприбор». — На данный момент система уже устанавливается на нескольких рейдовых буксирах проектов 90600 и 16609.



Непосредственно на буксиры устанавливаются только профилографы и многоканальные эхолоты. В случае необходимости к работам подключаются несколько подводных беспилотников, оснащенных тепловизионными камерами и гидролокаторами бокового обзора.



Будучи запущенными с несущего судна, подводные роботы самостоятельно ориентируются по собственной навигационной системе, сканируют поверхность дна, регистрируют мелкие подробности рельефа и отдельные малоразмерные предметы, невидимые бортовым эхолотом. Получаемые данные в реальном времени выводятся на дисплей операторского пульта, дополняя собой уже готовую трехмерную карту.

— «Корвет МК МПД-300» эффективно работает в прибрежных водах. Такая система нужна для поиска и спасения подводных лодок, а также для прокладки и ремонта подводных коммуникаций, — рассказывает военный историк Дмитрий Болтенков. — ГУГИ является мировым лидером в проведении сложнейших подводных исследований. В состав управления входят океанографические корабли с уникальным исследовательским оборудованием. Но работать им в прибрежных водах достаточно сложно. В то же время буксиры с установленным на борту «Корветом» проведут полноценные глубоководные исследования быстро, эффективно и не расходуя ресурсы дорогих океанографических кораблей.

В настоящее время в интересах ГУГИ действуют четыре буксира проекта 16609 «Афалина». «Дельфин» и «Касатка» базируются на Северном флоте, «Белуха» входит в состав Балтийского флота, а «Афалина» — Черноморского. Единственный буксир проекта 90600 «Краб» пока входит в состав Черноморского флота.

Как отметил военный эксперт Юрий Лямин, создание подробной трехмерной карты морского дна необходимо и в сугубо мирных целях: для разведки подводных нефтяных и газовых месторождений.

— В настоящее время на передний план выходит необходимость создания не только полноценной подводной карты, но и карты подводных грунтов. Это вызвано необходимостью постоянного расширения подводных коммуникаций в районе месторождений, — отмечает эксперт.