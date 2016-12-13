Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
13 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Запах тигра довел до суда

Эдгард Запашный потребовал у актера Валерия Николаева через суд 2,5 млн рублей за высказывание о хищниках

Фото: ТАСС/Антон Ваганов

В Басманном районном суде столицы состоялись слушания по иску Большого московского цирка и его директора Эдгарда Запашного против актера Валерия Николаева. Эдгард Запашный подал иск против актера за нелицеприятное высказывание о животных по телевидению. В частности, за фразу Валерия Николаева о том, что в цирке работают «обколотые хищники».

В июне 2016 года Валерий Николаев, известный как исполнитель главной роли в фильме «День рождения Буржуя», в эфире телепрограммы «Прямой эфир» допустил нелицеприятные высказывания о цирке. В передаче зашла речь о скандале в Большом московском цирке на проспекте Вернадского. По словам очевидцев, Валерий Николаев вышел на арену, прервав на время представление. И вообще артист в тот вечер вел себя непредсказуемо: ходил рядом со зданием с бейсбольной битой, не расплатился с буфетчицей. На эфире Валерий Николаев поднял цирковую тему, заметив, что у Эдгарда Запашного работают «обколотые хищники». По словам артиста, из-за этого тигры «не держат мочу» и в здании цирка плохо пахнет.

По мнению Эдгарда Запашного, слова артиста носят оскорбительных характер, наносят урон деловой репутации цирка, а также его чести и достоинству. Он через суд потребовал, чтобы Николаев дал официальное опровержение своих слов.

Но извинениями дело вряд ли не ограничится. В иске указана серьезная сумма в качестве компенсации морального ущерба — 2,5 млн рублей. Плюс актер должен оплатить судебные издержки — это еще 80 тыс. рублей.

Дело слушала судья Галина Грабовская. Валерий Николаев в суд пришел в сопровождении адвоката Ивана Дворовенко. В начале заседания выяснилось, что ни Эдгард Запашный, ни представители истца в суд не явились по причине болезни. Они попросили судью перенести заседание.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Богдан Степовой

— Валерий Николаев не хотел оскорбить животных своими словами в телепередаче, — заявил адвокат Иван Дворовенко «Известиям». — Он просто хотел сказать, что животные содержатся в неестественных для них условиях. Естественные условия для хищников — лес или степь. Мой подзащитный имел в виду только это. Ведь в цирке, как и в зоопарке, животные изначально никогда не жили. И, конечно, без запаха здесь не обойдешься. Он есть во всех цирках и зоопарках.

Судья вручила Дворовенко уточненные требования истца. Но он не успел с ними ознакомиться.

— Мы только получили их на руки, на изучение нужно время, — отметил адвокат.

— Я не против мирового соглашения, — заявил «Известиям» Валерий Николаев.

Напомним, что на предварительном заседании, где отсутствовал Николаев, так как он не получил повестку, Эдгард Запашный тоже говорил о примирении.

Рассмотрение дела закончилось. Его перенесли на 18 января, так как ответчик собирается покинуть Москву на время новогодних праздников — с 26 декабря по 10 января.

Справка «Известий»

В 2016 году Валерий Николаев несколько раз серьезно нарушал ПДД. В феврале он совершил таран нескольких автомобилей в центре Москвы. При попытке скрыться с места происшествия актер совершил наезд на сотрудника дорожно-постовой службы. 27 февраля решением Пресненского суда он был арестован на 10 суток за неповиновение законному решению сотрудника полиции. В период с 24 марта по 5 апреля 2016 года он несколько раз останавливался полицией за грубые нарушения ПДД. В итоге актера лишили прав сроком на 6 месяцев. Но уже 10 марта он был пойман сотрудниками полиции за управление автомобилем без документов. За это нарушение Тверской суд арестовал артиста на 15 суток.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Запах тигра довел до суда

Запах тигра довел до суда Эдгард Запашный потребовал у актера Валерия Николаева через суд 2,5 млн рублей за высказывание о хищниках

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Инфографика

Кражи в метро: что важно знать

Кражи в метро: что важно знать

Какие станции наиболее опасны, чего стоит остерегаться и как поступить, если вас все-таки обокрали, — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Владимир Легойда

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Аркадий Тумасов

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Тамара Гузенкова

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке