Запах тигра довел до суда

В Басманном районном суде столицы состоялись слушания по иску Большого московского цирка и его директора Эдгарда Запашного против актера Валерия Николаева. Эдгард Запашный подал иск против актера за нелицеприятное высказывание о животных по телевидению. В частности, за фразу Валерия Николаева о том, что в цирке работают «обколотые хищники».

В июне 2016 года Валерий Николаев, известный как исполнитель главной роли в фильме «День рождения Буржуя», в эфире телепрограммы «Прямой эфир» допустил нелицеприятные высказывания о цирке. В передаче зашла речь о скандале в Большом московском цирке на проспекте Вернадского. По словам очевидцев, Валерий Николаев вышел на арену, прервав на время представление. И вообще артист в тот вечер вел себя непредсказуемо: ходил рядом со зданием с бейсбольной битой, не расплатился с буфетчицей. На эфире Валерий Николаев поднял цирковую тему, заметив, что у Эдгарда Запашного работают «обколотые хищники». По словам артиста, из-за этого тигры «не держат мочу» и в здании цирка плохо пахнет.

По мнению Эдгарда Запашного, слова артиста носят оскорбительных характер, наносят урон деловой репутации цирка, а также его чести и достоинству. Он через суд потребовал, чтобы Николаев дал официальное опровержение своих слов.

Но извинениями дело вряд ли не ограничится. В иске указана серьезная сумма в качестве компенсации морального ущерба — 2,5 млн рублей. Плюс актер должен оплатить судебные издержки — это еще 80 тыс. рублей.

Дело слушала судья Галина Грабовская. Валерий Николаев в суд пришел в сопровождении адвоката Ивана Дворовенко. В начале заседания выяснилось, что ни Эдгард Запашный, ни представители истца в суд не явились по причине болезни. Они попросили судью перенести заседание.



Фото: ИЗВЕСТИЯ/Богдан Степовой

— Валерий Николаев не хотел оскорбить животных своими словами в телепередаче, — заявил адвокат Иван Дворовенко «Известиям». — Он просто хотел сказать, что животные содержатся в неестественных для них условиях. Естественные условия для хищников — лес или степь. Мой подзащитный имел в виду только это. Ведь в цирке, как и в зоопарке, животные изначально никогда не жили. И, конечно, без запаха здесь не обойдешься. Он есть во всех цирках и зоопарках.



Судья вручила Дворовенко уточненные требования истца. Но он не успел с ними ознакомиться.



— Мы только получили их на руки, на изучение нужно время, — отметил адвокат.



— Я не против мирового соглашения, — заявил «Известиям» Валерий Николаев.



Напомним, что на предварительном заседании, где отсутствовал Николаев, так как он не получил повестку, Эдгард Запашный тоже говорил о примирении.



Рассмотрение дела закончилось. Его перенесли на 18 января, так как ответчик собирается покинуть Москву на время новогодних праздников — с 26 декабря по 10 января.



Справка «Известий»

В 2016 году Валерий Николаев несколько раз серьезно нарушал ПДД. В феврале он совершил таран нескольких автомобилей в центре Москвы. При попытке скрыться с места происшествия актер совершил наезд на сотрудника дорожно-постовой службы. 27 февраля решением Пресненского суда он был арестован на 10 суток за неповиновение законному решению сотрудника полиции. В период с 24 марта по 5 апреля 2016 года он несколько раз останавливался полицией за грубые нарушения ПДД. В итоге актера лишили прав сроком на 6 месяцев. Но уже 10 марта он был пойман сотрудниками полиции за управление автомобилем без документов. За это нарушение Тверской суд арестовал артиста на 15 суток.